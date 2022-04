Minden, amit a nyugdíjemelésről tudni kell!

Újabb nyugdíjemelést jelentett be a kormány. A vártnál magasabb infláció miatt az év eleji 5 százalékot további 3,9 százalékkal megnövelik, így összességében 8,9 százalékkal emelkedik a nyugdíj a tavaly év végi szinthez képest. A második fél évtől kapnak nagyobb összeget a nyugdíjasok, de januárig visszamenőleg, tehát júliusban lesz egy extra utalás vagy extra kézbesítés – attól függően, ki hogyan szokta megkapni a pénzét. Ha 8,9 százaléknál is magasabb lesz a 2022-es infláció, akkor novemberben újabb emelés jön – számolt be róla az M1 Híradója.

Nyugdíjemelés lesz júliusban Aláírta a nyugdíjemelésről szóló rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök. Ezt a közösségi oldalára felöltött videóban mondta a kormányfő, aki emlékeztetett: júliustól így összesen 8,9 százalékkal nőnek a nyugdíjak itthon. „A háború miatt emelkednek az árak, nő az infláció, meg akarjuk védeni a nyugdíjasokat. Ez akkor lehetséges, hogyha a nyugdíjakat is megemeljük. Július elsejével visszamenőlegesen is megemeljük a nyugdíjakat, így az egész évben, a 22-es évben a nyugdíjemelés mértéke 8,9 százalék lesz” – fogalmazott a miniszterelnök. Az újabb nyugdíjemelést a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be csütörtök délelőtt a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta: az intézkedésre azért van szükség, mert a korábban becsült 5 helyett most már 8,9 százalékos inflációval számolnak. „Mivel az eltérés jelentős, ezért mielőbb indokolt és szükséges erről a nyugdíjasok védelmében döntést hozni. Ezért a nyugdíjemelésről döntöttünk. További 3,9 tized százalékos nyugdíjemelés lesz július elejétől” – szögezte le Gulyás Gergely. Legutóbb tavaly döntött hasonló intézkedésről a kormány. Januártól így 5 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak. Ezzel pedig mintegy 161 ezer forint lett az átlagnyugdíj itthon. A pluszpénz év eleje óta már rendszeresen érkezik az idősekhez. Csaknem két és fél millió ember kapja meg az emelt összegű nyugdíjat hónapról hónapra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta: a nyugdíjasok júliusban visszamenőlegesen is megkapják a megelőző hónapokra vonatkozó különbözetet. Tehát egy egyösszegű nyugdíjkorrekció is érkezik majd júliusban, onnantól pedig az emelt nyugdíjösszegekre lehet számítani. „Az év elejétől, január elsejétől 8,9 százalékos emelkedéssel kell számolni, ebből öt százalékot január elsejétől emeltünk a nyugdíjakon, a további 3,9 százalékos emelés pedig visszamenőleg érvényesíti a jelenlegi nyugdíjemeléssel a kormány” – fejtette ki Gulyás Gergely. A mostani 3,9 százalékos emelés az átlagnyugdíjat tekintve havi plusz 6200–6300 forintot jelent majd. Tehát így 161 ezerről 167 ezer forint fölé emelkedhet az átlagnyugdíj. Ezzel számolva éves szinten mintegy 75 ezer forint pluszpénzt kapnak majd az emeléssel a nyugdíjasok. A címlapfotó illusztráció.