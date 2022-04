Nyugat-európai vállalatok is ugyanazzal a fizetési megoldással vásárolnak orosz földgázt, mint ahogy Magyarországra érkezik, durván és felháborító módon csúsztat ebben az ügyben a liberális média – erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Több ország, vélhetően politikai okokból, továbbra is titkolja, hogy teljesíti az új orosz feltételeket. Szijjártó Péter megismételte, a magyar kormánynak az a legfontosabb, hogy megérkezzen a földgáz, és ne kerüljön veszélybe Magyarország energiaellátása.

Lesz itthon elég gáz Az ország egyik legnagyobb gázelosztó állomása Vecsésen található, ahonnan Budapestet is ellátják energiával – hangzott el az M1 Híradójában. Ide több helyről, így például délről, Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül is érkezik gáz. Ez az útvonal az elmúlt napokban a figyelem középpontjába került azzal, hogy Oroszország a lengyel mellett a bolgár gázcsapokat is elzárta, mert a két ország nem volt hajlandó rubelben fizetni. Sokan attól tartanak, hogy ez az intézkedés a magyar gázellátásban is zavarokat okozhat. Magyarországra a megszokott rendben érkezik a földgáz A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője, Scherer Zsolt elmondta: a hatóság éjjel-nappal figyeli az Európába irányuló földgázszállításokkal kapcsolatos fejleményeket. Magyarországra továbbra is a megszokott rendben érkezik a földgáz. A határkeresztező vezetékek teljes kapacitással működnek, vagyis minden irányból tudunk gázt importálni. Hat helyről is érkezhetne gáz Magyarországra. Most éppen Szlovákia, Ausztria, Horvátország és Szerbia irányából kapunk ebből a nagyon fontos energiahordozóból. A keleti határon most nincs szállítás, míg Romániába Magyarországról megy a gáz. A hazai földgázellátás biztonságát a megkötött hosszú távú kereskedelmi szerződések mellett a Horvátországon keresztül szállított cseppfolyos gáz, a belföldi termelés és a tárolói készletek garantálják. A napokban egyébként elindult a felkészülés a következő fűtési szezonra, vagyis megkezdődött a tárolók feltöltése. „Jelenleg 20 százalékos töltöttségi szinten állnak a hazai tárolók. Ehhez képest kell majd 1,87 milliárd köbmétert lakossági igényekre betárolni az egyetemes szolgáltatónak, és a stratégiai készlet is 1,2 milliárd köbméterre emelkedik” – tájékoztatott mondta Scherer Zsolt. Ez a mennyiség bőven fedezi a lakosság téli gázigényét. Több forgatókönyv szolgálja az ellátás biztonságát A Híradó úgy tudja, hogy a hivatalnak többféle forgatókönyve is van arra, ha mégis megakadnának a gázszállítások. Szakemberek szerint ennek kevés az esélye, hiszen hazánk, pontosabban a gázszállításért felelős magyar vállalat úgy fizet a gázért, mint ahogy azt Oroszország előírta. Úgy, ahogyan azt az Európai Unió területére földgázt importáló nyugat-európai cégek is teszik. „Nem igaz, hogy mások ezt elutasították, csak nem beszélnek róla ennyire őszintén, különböző okok miatt, és ebben a nemzetközi liberális sajtó támogatja őket természetesen, mert hogy ismerjük a nemzetközi liberális sajtó korrekt hozzállását ezekhez a kérdésekhez. Tehát ez úgy történik, hogy a magyar vállalat euróban átutalja a földgáz árát, tehát szeretném aláhúzni, euróban a földgáz árát a Gazprombanknak. Ad egy megbízást a Gazprombanknak, hogy konvertálja rubellé, amely rákerül a rubelszámlára, onnan pedig megkapja a Gazprom Export, az a cég, amellyel a szállításra szerződtünk. És ezt így csinálják a többiek is” – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megvalósíthatatlan a brüsszeli javaslat „Május 22. lesz a következő fizetési nap, amikor kiderül, hogy mely országok hajlandók teljesíteni Oroszország fizetési igényeit, és melyek nem” – mondta Hortay Olivér, Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője az M1-en. Hozzátette, azok az országok, amelyek ragaszkodnak a régi fizetési módszerhez, azoknál várhatóan elzárják a gázcsapokat. Az elemző arról is beszélt, hogy az a brüsszeli javaslat, amely év végére kétharmaddal csökkentené az orosz gázimportot, megvalósíthatatlan. „Ez a kétharmados csökkentés egyértelműen irreálisnak tűnik. Tehát, ennek a felét cseppfolyósított földgázból szereznék be, és azt látjuk, hogy ez körülbelül 50 milliárd köbmétert jelentene évente. A világpiacon teljes egészében elérhető földgázmennyiség, csepfolyósított földgázmennyiség, szabad kapacitás 50 milliárd köbméter, de erre Európa Ázsiával és az egyéb nagy régiókkal versenyez. Kevés az esély, hogy az összeset el tudjuk hozni” – hangsúlyozta Hortay Olivér, és rámutatott, hogy ha mégis meg tudnánk ezt tenni, akkor sem megyünk sokra vele, hiszen nincs ekkora mennyiség befogadására, tárolására elegendő kapacitása az uniónak. Az infrastrukturális feltételekről nem is beszélve, hiszen például messze nincs elegendő terminál a cseppfolyós gáz átalakítására.