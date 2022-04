A kormány célja, hogy a rezsicsökkentést és a többi árstopot is fenntartsa - kövesse nálunk a Kormányinfót!

A legfrissebb kormányzati intézkedésekről tájékoztat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: A 2018-ban kezdődött ciklus utolsó kormányülése zajlott tegnap. A döntések egy részéről a miniszterelnök már tájékoztatást adott tegnap.

A háború növeli az árakat és az inflációt, ezzel együtt pedig növekedik az árstopok és a rezsicsökkentés jelentősége. Ha a kormány intézkedései nem lennének a magyar embereknek többet kellene fizetniük, ami magasabb inflációt eredményezne.

Az élelmiszerárstop és a benzinárstop fenntartása továbbra is indokolt, egyrészt fékezi az inflációt, másrészt védi a családokat.

A miniszter elmondta, hogy a háború nyertesei nyugaton az amerikai és arab energiacégek, azonban Magyarország ellenáll a nyomásnak és nem engedi a fogyasztókra terhelni az árnövekedést.

Újabb nyugdíjemelés érkezik

A kormányülésen a nyugdíjakról is szó esett. Az év eleji 5 százalékos emelés mellett az infláció mértéke miatt újabb 3,9 százalékos nyugdíjemelés érkezik júliustól, az előző hat hónapra pedig visszamenőleg meg fogják kapni az emelést az idősek.

Az uniós ügyekről is tárgyalt a kormány, ennek kapcsán Gulyás Gergely elmondta: vannak olyan területek, ahol Magyarország nem tud engedni már csak a választási eredmények miatt sem, hiszen a magyar emberek akarata kötelezi a kormányt.

A magyar emberek nem fizethetik meg a háború árát

A magyar emberek nem fizethetik meg a háború árát és hazánk továbbra is kimarad a háborúból. Gulyás Gergely szólt arról is, hogy a gyermekvédelmi népszavazás ügyében sem lehet engedni.

Gulyás Gergely ismertette, hogy az Európai Bizottság levelét áttanulmányozták, ennek alapján nincs akadálya a helyreállítási alapról történő megállapodásnak. Nincs olyan pont, ami feloldhatatlan problémát jelentene.

Kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a Honvédelmi Minisztérium is jelezte, hogy a magyar egészségügy készen áll arra, hogy sebesült ukrán katonák gyógyításában részt vegyen.

Gyurcsány Ferenc, mint „főnök” igazította el Fekete-Győr Andrást

A miniszter szintén egy kérdésre válaszolva úgy vélte, hogy Gyurcsány Ferenc, mint „főnök” igazította el a Vérmezőn Fekete-Győr Andrást.

Gulyás újságírói felvetésre hangsúlyozta: a benzinsapka intézkedését illetően szerinte jól döntöttek azok, akik a kormány politikáját támogatják. Kiemelte, hogy hazánk költ GDP-arányosan a legtöbbet magyar családokra. A munkához kötünk minden támogatást, ez helyesnek bizonyult, tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy mikor történik meg a helyreállítási alappal kapcsolatos szerződés aláírása, elmondta: tudomásul vettük Brüsszel álláspontját, nem látunk olyan problémát Brüsszel felvetései között, amelyek ne lennének kezelhetők. Emellett vannak olyan követelések is, melyek inkább Brüsszel belső válságát jellemzik, de a magyar kormány kész az aláírásra.

A kormány eddig is segítette a benzinkutakat

Gulyás Gergely az ATV kérdésére válaszolva kifejtette: A benzinárstopot továbbra is fenntartják és nem értik az ezzel kapcsolatos kritikákat, amikor a kisebb benzinkutak is kapnak kompenzációt.

A kormány csökkentette a jövedéki adót és kompenzációt is ad a kiskutak számára, ennél többet nem lehet számukra biztosítani. Az árstop a gazdaságra és az inflációra is jótékony hatással van és a kiskutak korábbi kérését is végrehajtotta a kormány a literenkénti 20 forintos kompenzációval. A kormány mindent megtett annak érdekében, hogy a kiskutak veszteségeit kompenzálja. Gulyás Gergely kiemelte:

a kormány célja, hogy a rezsicsökkentést és a többi árstopot fenntartsa.

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök első útja Varsóba vezet

Gulyás Gergely elmondta: a V4-ek minden tagállamának érdeke, hogy ez az együttműködés jól működjön. Bár vannak olyan pontok, melyekben nem teljes az egyetértés, a magyar-lengyel kapcsolat kulcsfontosságú. Emlékeztetett arra, hogy Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök első útja is Varsóba vezet.

A gyermekeket érintő májgyulladás-járványról Gulyás elmondta: az Ukrajnából érkezők számára nemcsak az egészségügyi ellátást, de a szűrést is biztosítja. A politikus aláhúzta: az NNK figyeli az adatokat és három olyan európai ország van, ahol magasabbak a fertőzési adatok. Magyarország nincs közöttük.

A kormánypártoknak nincs felelőssége abban, hogy a baloldali pártok most egyből hattá akarnak válni

Arra az újságírói kérdésre, mely szerint a héten folytatódott az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítésese Gulyás Gergely úgy reagált: Természetesnek tartjuk, hogy ha valaki munkára jelentkezik, az dolgozni akar, a baloldal számára láthatóan ez nem egyértelmű, ezért lehetnek olyan hírek, hogy nem ülnek be az alakuló ülésre.

A frakciók közötti egyeztetésekről szólva kifejtette, hogy továbbra is a kétharmad-egyharmados arányt tartja korrektnek, holott a kormánypártok nagyobb arányú győzelmet arattak. Az hogy a baloldali pártok most egyből hattá akarnak válni, abban a kormánypártoknak nincs felelőssége.

Hazánkba zavartalanul érkezik a gáz

A Gazprom Bulgáriába történő gázszállításának leállítása kapcsán a miniszter elmondta, hogy hazánkba Bulgárián keresztül is zavartalanul érkezik a gáz, Magyarország pedig a Gazprom Bankon keresztül fizet az oroszoknak.

Karácsony Gergely már foglalkozhat Budapesttel is

Karácsony Gergely azon felvetésére, amely szerint veszélybe kerül a közösségi közlekedés a fővárosban, ha a kormány nem ad plusz forrást Gulyás Gergely azt válaszolta: A fővárosnak nem sok oka lehet panaszra, ugyanis a fővárosi bevételek túlteljesültek és most, hogy a főpolgármester kiszállt az országos politikából, ráér Budapesttel is foglalkozni, így remélhetőleg sikerül megfelelő költségvetési megoldást találnia.

Nincs más hátra, mint előre, alá kell írni a megállapodást

Gulyás Gergely rámutatott: mivel július elsejével jár le a kamatstop, a két árstoppal együtt tudnak dönteni összesen három kérdésről július elseje után.

Brüsszelnek jogállamisági észrevételei kapcsán Gulyás kifejtette: válaszoltunk mindenre, nincs más hátra, mint előre, alá kell írni a megállapodást. Ha nem lesz aláírás, terv mindig és mindenre van, de azért nem számolunk ezzel, mert uniós tagok vagyunk, szövetségeseink vannak, a közösség a saját szabályait be fogja tartani – hangoztatta, hozzátéve: mi ezzel számolunk.

Magyarország hatékony zöldpolitikát folytat

Nem követné a kormány azt a divatot, hogy több tucat minisztériumot nyisson, így a környezetvédelem különféle területein sem a kormányszerkezet kérdése az, hogy jó döntéseket hozzunk – mondta újságírói kérdésre, mely a Greenpeace javaslatát vetette fel, zöldminisztériumokat szorgalmazva.

Magyarország hatékony zöldpolitikát folytat, a kibocsátásokkal kapcsolatos kötelezettségeinket betartottuk, tette hozzá Gulyás Gergely.

Megtisztelő a Vatikán támogatása

A magyar miniszterelnök és Ferenc pápa találkozóját és a pápa látogatását firtató kérdésre Gulyás Gergely úgy válaszolt: Mindig megtisztelőnek tartjuk, ha a magyar kormányfőt fogadja a pápa és annak külön örülünk kormányzati politikát vagy annak elemeit a Vatikán is példamutatónak tartja.

A baloldal kormányzásképtelensége bizonyítást nyert

Arra a kérdésre, hogy a baloldalon belül mandátumosztogatás kezdődött, a miniszter úgy reagált, hogy aki a választás előtt azt hitte, hogy a baloldal képes a kormányzásra, az most ennek a cáfolatát láthatja. A baloldal részéről egyelőre nem érkeztek konstruktív javaslatok, sokkal inkább a belső csatározásaikkal vannak elfoglalva.

Teljesítik a gázszállítást

Gulyás kifejtette: a Gazpromot illetően szerződéses partnereinket aszerint ítéljük meg, hogy teljesítik-e a megbeszélt feltételeket. A Gazprom teljesíti ezeket.

Ma nem lehet megmondani, meddig tart például a benzinárstop, a kormány a három korlátozó intézkedés kezelését a külső körülményektől teszi függővé.

A gyülekezési jog korlátozása szembemenne a magyar gyakorlattal

Az Oroszország melletti szombati tüntetésről elmondta: Magyarország elítéli az Ukrajnával szembeni orosz agressziót. A liberális jogállam klasszikus alapelve tudomásul veszi, hogy a gyülekezési jogot lehetőleg nem kell korlátozni. Az ukrán nagykövet viszont azt szeretné, ha a magyar kormány ezt korlátozza. Arra a fölvetésre, hogy Zelenszkij videóüzenetben felszólalhat-e a magyar országgyűlésben, elmondta: egyelőre nem érkezett ilyen megkeresés a magyar törvényhozáshoz.

A május 16-i héten alakulhat meg az új kormány

A Mandiner arra volt kíváncsi, hogy mikor alakul meg a kormány. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a május 16-i héten várható.

Soha ennyien egy irányba nem szavaztak még népszavazáson

Arra a felvetésre, hogy a gyermekvédelmi népszavazás eredménye jogi kötőerővel nem bír, de várható-e, hogy módosítják az erre vonatkozó törvényeket, a miniszter elmondta: A népszavazás eredendő célja az volt, hogy a tavaly meghozott törvény kaphasson védelmet, de nem zárkóznak el további módosításoktól. A politikai eredmény az, hogy soha ennyien egy irányba nem szavaztak még népszavazáson, de a parlament előtt nincs módosításra irányuló javaslat.

Brüsszel a gyermekvédelmi törvény miatt lépett vissza

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely kifejtette, hogy Magyarország azon államok közé tartozik, mely tagállamok között a legnagyobb arányban indít eljárást az OLAF észrevételei után, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság a gyermekvédelmi törvény után lépett vissza a helyreállítási alap aláírásától.

Brüsszel további kérdéseiről többek között elmondta: az egyszereplős közbeszerzések arányát csökkenteni kell, itt 15 százalék alá csökkentést vállaltunk. Vannak még az uniós pénz felhasználását és a bírósági működést, a panasztételi lehetőséget érintő elvárások.

Az OLAF-fal kapcsolatban technikai megoldást ajánlottunk, reméljük, ez megfelel lesz – közölte a miniszter. Az igazságszolgáltatásnál a bírák kirendelésével kapcsolatban voltak észrevételek, ha szükséges, tudunk ezen törvényileg változtatni – fejtette ki Gulyás Gergely.

Az egészségügyi szakdolgozók helyzete kapcsán elmondta: Európában példátlan méretű béremelés volt az orvosok, és igen erős, 72 százalékos emelés az ápolók fizetésemelését illetően, tehát a miniszter nem tart tömeges felmondásoktól.

Az EP baloldali képviselőinek célja lehet, hogy éket verjenek a tagállamok közé

A HírTV az Alapjogokért Központ elemzéséről kérdezte Gulyás Gergelyt, amely szerint Brüsszel célja éket verni hazánk és Lengyelország közé. A miniszter szerint az uniónak lehetnek olyan intézményei és az Európai Parlamentnek olyan tagjai, akiknek ez céljuk.

A benzinárstop további meghosszabbításának lehetőségét majd június közepén vizsgálja újra a kormány – mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Cikkünk frissül!