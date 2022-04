Magyarországon a beoltottak száma 6 406 412, közülük 6 192 470-en a második, 3 862 707-en a harmadik, 286 455-en már a negyedik oltást is megkapták. 1736 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a koronavírus-járvány kezdete óta 1 899 633-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 27, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 189-re emelkedett – közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

(Fotó: koronavirus.gov.hu)

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma 1 801 813, az aktív fertőzötteké 51 631. Kórházban 1437 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 36-an vannak lélegeztetőgépen. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét – tették hozzá.

Jelezték: az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással – tették hozzá.

Péntekenként oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is fel lehet keresni az oltópontokat. Kiemelték, hogy a vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik.

A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását – írták.

A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (336 680) és Pest megyében (258 041) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (110 716), Szabolcs-Szatmár-Bereg (103 261), Győr-Moson-Sopron (102 121), Hajdú-Bihar (100 065) és Bács-Kiskun megye (95 552). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (40 110).

Hatósági házi karanténban 2218-an vannak, a mintavételek száma 11 331 451.

A címlapfotó illusztráció.