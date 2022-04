A menekültek mellett sebesült katonák érkezésére is felkészült Magyarország

A magyar egészségügy készen áll arra, hogy részt vegyen a sebesült ukrán katonák ellátásában – erről is beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta: ha szükséges, minden korlátozás nélkül érkezhetnek sebesült katonák Magyarországra. Közben továbbra is folyamatosan érkeznek az ukrán menekültek. Csak tegnap több mint 12 ezren lépték át a magyar határt – közöle az M1 Híradó.

Sebesült katonák is érkezhetnek

„Ahogy utaztunk, láttuk a sok halottat, folyamatosan lőttek, a családunk is megsérült. Nem tudjuk egyelőre, hogy mi lesz velünk, az biztos, hogy olyan helyre szeretnénk menni, ahol csend és nyugalom van, soha nem gondoltam volna, hogy el kell hagynom egyszer az otthonomat” – mondta az egyik menekült.

Most egy időre a beregsurányi segítségponton húzzák meg magukat. Itt naponta több száz embert látnak el a karitatív szervezetek, önkénteseik szinte a háború első napjától kezdve segítenek. Ezzel együtt sok támogatást kapnak külföldről is, azt mondják, enélkül jóval nehezebben menne minden.

Éjjel-nappal nyitva van a budapesti humanitárius tranzitpont is. A kormányhivatal összesítése szerint csak szerdán több mint 300 menekültet láttak itt el, közülük 95-en az éjszakát is itt töltötték.

„Lelkiekben még Ukrajnában vagyok, egyelőre nem tudom, hogyan tovább, az a terv, hogy egyelőre Magyarországon maradok” – mondta egy másik ukrajnai menekült.

Továbbra is a karitatív szervezetek fogadják az érkezőket. Nemcsak élelmiszerrel, tisztálkodási szerekkel is ellátják őket. Fizikai és lelki támaszt is igyekeznek adni a bajbajutottaknak.

„Szükségük van sokaknak az elbeszélgetésre, illetve atya jelenlétére és tanácsaira, és mivel katolikus szervezet vagyunk, mi még osztogatunk ukrán és orosz nyelven is bizonyos újságokat, röplapokat, amiket itt olvashatnak” – mondta Csillag Lajos, a Szent Erzsébet Karitász Központ csoportvezetője.

Mindenféle korlátozás nélkül sebesült katonák ellátásában segédkezünk, részt veszünk

„A menekültek mellett sebesült katonák érkezésére is fel van készülve Magyarország” – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter úgy fogalmazott: szükség esetén létszámkorlát nélkül érkezhetnek sebesült katonák Magyarországra. Kifejtette, hogy

a magyar egészségügy készen áll arra, hogyha szükséges, akkor sebesült ukrán katonák számára egészségügyi ellátást nyújtson mindenféle korlátozás nélkül.

Hozzátette: Magyarországnak továbbra is ki kell maradnia a háborúból, ezért a kormány nem szállít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába, valamint nem engedi, hogy a háború árát a magyarokkal fizettessék meg.