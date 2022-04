48 perc – Már csak két baloldali párt jutna be a parlamentbe

A baloldali pártok támogatottságáról szóló legújabb felmérés is terítékre került a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban, melynek vendégei ezúttal Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Hont András, az Átlátszó újságírója voltak.

Lánczi Tamás azzal indította a műsort, hogy a Nézőpont Intézet legújabb kutatásáról kérdezte annak vezetőjét, Mráz Ágoston Sámuelt.

A politológus elmondta, hogy két baloldali párt kerülne be a parlamentbe, ha most vasárnap lennének a választások: a DK és a Momentum. Ugyanakkor Márki-Zay Péter még nem létező pártja is 5 százalékos támogatottságot érne el, így ez előrevetíti, hogy a hódmezővásárhelyi polgármesternek van még esélye az országos politikában.

Az MSZP és az LMP 1-1, a Párbeszéd pedig 0 százalékon áll és van 13 százalék akik „haragszanak az ellenzéki pártokra is” – mondta el a Nézőpont Intézet vezetője.

Hont András, az Átlátszó újságírója ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy nincs ebben semmi meglepő. Az összefogás-mantra 12 éve tart és az a két párt jutna be, amelyik némi szervezeti háttérrel rendelkezik.

Lánczi Tamás felvetette, hogy az ellenzéki oldalon vákuum van, mire Hont András azt mondta, hogy „ha feldobok egy követ az országban, az egy ellenzéki pártra fog esni”. Az Átlátszó újságírója szerint a magyar politika nyomora, hogy mindenki pártot akar alapítani, mert az egyfajta „végső megoldás”.

Hont nem gondolja, hogy az „ellenzékváltó” hangulat lenne a lényeg, sokkal inkább annak tudja be a helyzetet, hogy sokaknak az az érdeke, hogy ez az ellenzék maradjon. Kitért arra, hogy a párttámogatások rendszere ebben a hibás és az érvényes gondolatok hiánya jellemző ma a politikára.

Mráz Ágoston Sámuel arról beszélt, hogy az ellenzék teljesítményében és nem a külső körülményekben van a hiba. A Momentumra kitérve elmondta, hogy 2018 után nem volt egy képviselőjük sem, most viszont a felmérés szerint magától is bejutna a parlamentbe.

Hont András szerint a választási és a magyar politikai rendszerben egyaránt van hiba, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 2018 és 2022 között nem változott úgy a választási rendszer, hogy jobban „lejtett” volna a Fidesz felé. A politikai rendszer hibájának pedig azt látja, hogy a pártpolitikába nagyon nehéz belépni.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az ellenzéknek lett volna esélye a győzelemre, de a belső viszonyok miatt nem voltak sikeresek, nem pedig azért mert a jogi feltételek hiányoztak volna.

