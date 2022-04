Döntött a kormány, júliusig maradnak az árstopok

Marad az árstop májusban és júniusban is – így döntött a kormány szerdán. Ugyanazok az élelmiszerek maradnak a kedvezményes kosárban, amelyeket már február elseje óta maximum az október közepi áron adhatnak a boltok, és a normál üzemanyagoknál is marad a 480 forintos literenkénti árplafon. Szakértők szerint az árstopok több mint 4 százalékponttal fékezik a teljes inflációt – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy liter napraforgó étolaj egy forint híján 800, az egy kilós kiszerelésű kristálycukor 350, a finomliszt pedig 200 forintba került szerdán egy zalaegerszegi boltban. „Február óta ugye az árstop miatt nem változtak az áraink, többek között a liszteké, a kristálycukor, az étolaj, és az UHT-s tej, a kettő nyolcasoknak” – mondta a bolt egyik eladója.

Az élelmiszerárstop összesen hét termék árát rögzítette, minden üzlet számára a saját, tavaly október 15-i áraihoz igazodva. Így ezekért most negyedével, harmadával kevesebbet kell fizetni, mint a piaci ár.

Ha nem lenne árstop akkor a napraforgóétolajért például akár 1000, a tejért 330, a finomlisztért 270 forintot is kellene fizetni.

Egy kilogramm filézett csirkemell pedig akár 2000 forintnál is többe kerülne, de még a csirke farhát ára is legalább 900 forint lenne. Orbán Viktor miniszterelnök még januárban jelentette be, hogy az energiaárak emelkedése miatt februártól három hónapra élelmiszerárstopot vezet be a kormány. Ezzel havonta jelentős összeget spórolhatnak a magyar vásárlók.

De nem ez volt az egyetlen olyan intézkedés, amit a kormány a családok védelmében hozott. Tavaly novemberben (három hónapra) 480 forintban maximalizálták a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti árát, az intézkedést május közepéig egyszer már meghosszabbították.

„Az elmúlt hónapokban Európa-szerte drasztikusan emelkedtek az energia-, emiatt pedig az élelmiszerárak is. A háború miatt további drágulás jöhet” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalára szerdán feltöltött videóban. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány mindent megtesz azért, hogy ennek hatásaitól megvédje a magyar családokat.

„Amíg a háború nem ér véget, addig az árak nőni fognak. Ezt azonban nem nézhetjük tétlenül Magyarországon, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családokat megvédje az áremelkedések következményétől, ezért alkalmazunk az üzemanyag esetében is, és néhány alapvető élelmiszer esetében is árkorlátozást, illetve ársapkát”

– fejtette ki a miniszterelnök.

Magyarországon a múlt hónapban átlagosan 8 és fél százalékkal haladták meg a hazai fogyasztói árak az egy évvel ezelőttit. Az élelmiszerek drágultak a leginkább, átlagosan nagyjából 30 százalékkal. De még ennél is nagyobb lenne a drágulás.

Az árstopok ugyanis több mint 4 százalékponttal fékezik a teljes inflációt.

A kormány számításai szerint ehhez az üzemanyagárstop másfél százalékponttal, míg az élelmiszerárstop egy százalékponttal járult hozzá. Az élelmiszerárstop hatására több üzletben is szinte azonnal megnőtt a forgalom. Volt, ahol harmadával több fogyott az árstoppal érintett termékekből.

„Arra számítunk, hogy az árstop kivezetését megelőző egy-két hétben lesz majd jelentősebb mértékű újabb forgalmi emelkedés, hiszen arra lehet számítani, hogy a vásárlók majd a hosszabban eltartható termékekből nagyobb mennyiséget fognak majd elraktározni” – fogalmazott Fodor Attila a CBA kommunikációs igazgatója.

Erre azonban egyelőre nem lesz szükség, ahogyan

attól sem kell tartania a családoknak, hogy megugrik az üzemanyag ára itthon.

Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis bejelentette, hogy a kormány további két hónappal, július elsejéig meghosszabbítja az élelmiszer- és az üzemanyagárstopot.

„Ma döntenünk kellett, mi legyen. Úgy döntöttünk, hogy július elsejéig mindkét esetben meghosszabbítjuk az árkorlátozó intézkedéseinket, tehát mind az üzemanyag ára, mind a kiválasztott élelmiszeripari termékeknek az ára július elsejéig változatlan marad. Mindent megteszünk, hogy védjük a családokat” – szögezte le Orbán Viktor.

A kormány döntése értelmében, július elsejéig tehát nem változnak az árstoppal érintett élelmiszerek árai, a kutak pedig továbbra sem adhatják 480 forintnál drágábban a 95-ös benzin és a gázolaj literjét.