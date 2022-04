Akár 150 méter magasból is csodálhatjuk a tájat a városligeti léghajóról

Látványos újdonsággal bővül a Városliget, a Liget Budapest projektnek köszönhetően visszatér a parkba egy több mint 120 évvel ezelőtt is nagy népszerűségnek örvendő légi attrakció, a városligeti ballonozás – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. A Ballon-kilátó talajhoz rögzített légi kilátópontként működik majd a Széchenyi fürdő szomszédságában lévő Mimóza dombon, amelynek környékén több mint 10 000 négyzetméternyi zöldfelületet rehabilitáltak.

Május 1-i nyitását követően menetrendszerűen emelkedik majd a levegőbe, kosarában egyszerre akár 30 utassal, akiknek a mintegy 150 méter magasból lenyűgöző panoráma tárul fel a Városligetre és a fővárosra. A Ballon-kilátóhoz hasonló különlegességek a világ számos nagyvárosában népszerű nevezetességnek számítanak, formájával és színvilágával Szinyei Merse Pál ikonikus festményét megidéző városligeti Ballon-kilátó joggal pályázhat Budapest legújabb jelképének – olvasható a szerkesztőségünknek elkutatott közleményben.

„A Városliget sokkal több, mint egy egyszerű közpark, itt több mint kétszáz éve a természet, a kultúra és a szórakozási lehetőségek élnek tökéletes szimbiózisban, ez a rendkívül gazdag hagyomány emeli az egyik legizgalmasabb városi szövetté egész Európában. Büszkék vagyunk rá, hogy a Liget Budapest Projekt megvalósításával egyre több ilyen tradíciót tudunk visszaállítani régi fényében – a Millennium Házától a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokáig –, és most május 1-től ehhez a sorhoz csatlakozik a városligeti légi attrakció visszatérése. Bízunk benne, hogy az élményballonozást nagy örömmel fogadják mind a budapestiek, mind a hazánkba látogató turisták” – mutatta be a fejlesztést Gyorgyevics Benedek.

A vezérigazgató elmondta: a városligeti Ballon-kilátó egy talajhoz rögzített, hélium gázzal töltött léghajó, amely gyakorlatilag egy szabadtéri liftként működik majd, tehát nem hagyja el le- és felszállóhelyét, a Mimóza dombot. A ballon mintegy 5 perc alatt éri el a 150 méteres maximális magasságát, ugyanennyi időt tölt el a levegőben, és szintén 5 percnyi idő alatt tér vissza a felszínre. Ebből a magasságból a látogatók tiszta idő esetén egész Budapestet és környékét megcsodálhatják madártávlatból. A Ballon a fedélzetén a pilóta mellett legfeljebb 30 utast szállíthat, 6 éves kor feletti kicsik és nagyok egyaránt szabadon kipróbálhatják a repülés élményét. A Ballon formája és színvilága – a Városliget Nagyjátszótéren lévő kistestvéréhez hasonlóan – Szinyei Merse Pál Léghajó című festményét idézi.

Gyorgyevics Benedek hozzátette, hogy a városligeti Ballon-kilátó fontos mintájaként a Párizsban található Ballon de Paris Generali szolgált, amely 1999-óta mind a helyiek, mind a turisták által kedvelt attrakció. A párizsi ballont, amely környezetbarát és zajmentes, napjainkra Párizs részének tekintik, 1999 óta több millió utast emelt a levegőbe, s város fontos jelképévé vált. A Ballon-kilátóhoz hasonló látványosság a világ 28 országában működik, az Egyesült Államoktól Berlinig, Párizstól Szingapúrig.

A Ballon-kilátónak otthont adó parkrészt, a Mimóza dombot a Városliget tájépítészeti megújításának részeként teljes egészében rehabilitálták. Megújult 10 000 négyzetméternyi zöldfelület és az ahhoz kapcsolódó úthálózat, új utcabútorokat, szemeteseket helyeztek el, elbontották a több mint 700 négyzetméteres, elavult Sörsátrat, helyette pedig jelentősen kisebb alapterületen egy, a megújuló Liget arculatába illeszkedő kávézót és illemhelyiséget alakítottak ki a parkrészen – foglalta össze Gyorgyevics Benedek.

Závodszky Zoltán, a BallonKilátó Zrt. vezérigazgatója elmondta: a Ballon-kilátóhoz hasonló szerkezetek a világ számos pontján évtizedek óta üzemelnek biztonságosan és balesetmentesen, a helyi vendégek és a turisták legnagyobb megelégedésére. A rendszer szélsebesség- és iránymérővel, környezeti hőmérsékletmérővel, a kupola nyomásjelzővel és töltőgáz-hőmérsékletmérővel is rendelkezik, a hajó csak a megfelelő időjárási körülmények között emelkedik el – hangsúlyozta a vezérigazgató. A működés elektromos hálózati csatlakozásról biztosított, de önálló áramfejlesztővel is rendelkezik. A telepített légi egység a Magyarországon és Európában érvényben lévő légi biztonsági szabályoknak megfelelő világító és jelző fényekkel ellátott. A városligeti Ballon-kilátó a francia Aero30NG típusú rendszer, amely jelenleg a világon a legelterjedtebb és legbiztonságosabb ballonkilátó rendszer. Számos népszerű külföldi szórakoztató központ (pl.: Disneyland-Párizs; Safari Park-San Diego; Angkor Vat) is ilyen típusú ballonkilátó rendszert üzemeltet. A ballon üzemelése semmilyen környezeti terhelést nem jelent, hiszen a feltöltéshez szükséges hélium természetes, semmilyen reakcióba nem lépő ún. nemesgáz, nem mérgező és nem gyúlékony, teljesen biztonságos. Érdekességképpen megemlíteném, hogy a kupolába 6000 köbméternyi héliumot töltöttünk.

Az idelátogató vendégek többfajta jegytípus közül is választhatnak majd, repülhetnek napközben szikrázó napsütésben de az éjszakai jeggyel a kivilágított fővárost is megcsodálhatják. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a naplementében a magasban töltött pár perc lesz az egyik legnépszerűbb jegytípus. Külföldön nagy divat még kivételes alkalmakkor a magasba emelkedni, legyen az lánykérés, fotózás, privát utazás vagy közös céges élmény. Természetesen ezekre a budapesti helyszínen is lesz lehetőség.

A helyszínről

A kilátópont létesítése a Garten Studio által 2016-ben jegyzett, a park átfogó megújítását szolgáló tájépítészeti tervpályázat részeként valósult meg, amelynek ötletét a Városliget tervezőjének, Heinrich Nebbiennek koncepciója adta. A ma Mimóza dombként ismert terület (Hermina út–Kós Károly sétány szomszédságában) kialakulásának hátterében Nebbien tervezői zsenialitása áll, aki a park tervezése során a Városliget keleti határában meg akarta őrizni a park természetes magaslatát, így ezt részt egy kilátódombbá alakította át, ahonnan a Liget minden szépsége feltárult. Az évtizedek alakulásával ugyan ez a terület elvesztette kilátó funkcióját, a Városligetbe most helyet kapó ballonkilátó visszaidézi ezt a nebbieni víziót, s egyúttal emléket is állít a Liget és légi bemutatók, attrakciók két évszázados, rendkívül népszerű hagyományának.

A Városligetben, ahol a zöldfelületi kikapcsolódás és a kulturális, rekreációs intézmények sokasága több mint egy évszázada egyenértékűen van jelen a park életében és közösen adják azt a karaktert és vonzerőt, amelyek a Ligetet a legkedveltebb fővárosi parkká tették és teszik. A Városliget fölé emelkedő légballonok közül a legtöbbször fotózott, ikonikus szerkezet a Ballon Captif volt, a millenniumi ünnepségek idején, a városligeti ezredéves kiállításon, 1896-ban. A párizsi léghajós, Louis Godard kapitány működtette pányvás léggömb egyszerre 12-14 utast röpített a magasba, óriási népszerűségnek örvendett, naponta tucatnyiszor indult útra. A Liget Budapest Projekt keretében ezen ballonkilátó felelevenítése és megvalósítása tökéletesen illeszkedik a park hagyományait modern formában megidéző programhoz.

A Ballon-kilátó üzemeltetésére a Városliget Zrt. nyílt pályázatot írt ki 2020-ban, melyet a BallonKilátó Zrt. nyert el 10+5 éves időtávra.