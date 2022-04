Különleges, színpompás madarat kaptak lencsevégre Csongrád megyében

Az apró, a fejét és alsótestét borító élénk citromsárga tollazata alapján elnevezett madár az elszáradt gyékényesek között, az iszapon keresgette táplálékát sárga billegetők (Motacilla flava) társaságában.

A 17 centiméteres testhosszú, 24-27 centi szárnyfesztávú, 18-25 grammos citrombillegető Közép-Ázsiában, Kínában, valamint Kelet-Európa északi és középső részén fészkel. Hosszútávú vonuló, keleti állományai Indiában, Kína déli részén, a nyugatiak pedig Délnyugat-Ázsiában telelnek. Az 1970-es évektől a faj azonban erőteljesen nyugat felé terjeszkedik, Ukrajnában, Fehéroroszországban, a Baltikumban, sőt Németországban és Finnországban is költ. Így vonuló példányainak egy-egy egyede évente felbukkan Magyarországon is, vizes élőhelyek környékén szedegető sárga billegető csapatba keveredve. Magyarországon először 1989 májusában figyelték meg a Fertő-tó partján.

Megjelenését tekintve, avatatlan szemnek nem sokban különbözik a Magyarországon gyakori sárga billegetőtől, de a Kárpát-medencében is fészkelő faj háta olajzöld, a citrombillegetőé fekete színű.

Citrine Wagtail (Motacilla citreola; male)

Rare migratory species that is very popular among Japanese birders.

Mishima Island, May 2017 pic.twitter.com/zSReaR1VKl

— Max (@wildlifetwitch) May 22, 2017