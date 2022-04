Harmincféle kedvezmény közül választhatnak a magyar családok

Több mint harmincféle támogatási forma közül választhatnak a magyar családok vagy családalapítást tervező fiatalok. Annyira sokféle címen lehet pénzt, hitelt vagy egyéb kedvezményeket kapni, hogy egy külön internetes kalkulátor is segít az érdeklődőknek. A kormány évek óta hangsúlyozza, hogy a GDP arányában Magyarország költ a legtöbbet a családok támogatására egész Európában. Az ígéretek szerint ezt próbálják folytatni a szomszédban dúló háború és az energiaválság ellenére is – számolt be az M1 Híradója.

Népszerűek a családtámogatások Az M1 Híradóban bemutatott hidasi édesanya a legapróbb részletekig eltervezte már házukat. De nem csak a tervek, a pénz is megvan már a munkákhoz. Otthonfelújítási programból csinosítják majd a házukat. Három gyermekük van, így a falusi csok mellett szinte az összes családtámogatást igénybe tudták venni, így van miből fizetni a költségeket. Kováts-Ömböli Éva elmondta, hogy sok olyan költségük volt, amivel nem számoltak, ezért hatalmas segítséget jelentett a falusi csok. A családi adóvisszatérítés jelentette a legnagyobb segítséget egy kecskeméti családnak. A pénzből vettek egy autót és kisebb dolgokat. A csalad.hu weboldalon bárki megnézheti, melyik családtámogatásokra jogosult. A kalkulátor, több mint harmincfajta lehetőséget kínál fel. Hét egyszerű kérdésre kell csupán válaszolni, ez alapján állítanak össze egy személyre szabott ajánlást, hogy kinek mit érdemes igénybe vennie. A programot négy hónapja indította el a kormány azért, hogy átláthatóbbá tegye a rendszert. Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője elmondta, hogy a kalkulátorral jó kiindulási pontot kapnak a családok, hogy mire jogosultak, akár lakásvásárlás vagy felújításról legyen szó. A legnépszerűbb a csok, amelyet eddig már 206 ezer család igényelt. Ugyancsak kedvelt a babaváró hitel, a programban 10 millió forintos támogatást kaphatnak, akik gyermeket vállalnak. 203 ezren döntöttek már így. De nemcsak támogatásokkal és kölcsönökkel, különféle juttatásokkal is segít a kormány. A gyed maximális összege 2010 óta majdnem háromszorosára emelkedett, az idei évtől már eléri a 280 ezer forintot.

A nagycsaládosok gyermekenként 33 ezer forintos adókedvezményt kapnak.

Az árvaellátás havi összegét pedig duplájára, azaz havi ötvenezer forintra emelték. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón azt mondta: a kormányzati segítség nagy része megmarad, ami pedig esetleg lejár, annak a helyére más támogatás lép. „Minden egyes lejáró elemét a családtámogatási rendszernek csak és kizárólag abból a szempontból, tehát nem anyagi szempontból, hanem abból a szempontból kell megvizsgálni, hogy azt a demográfiai célt, amit a kormány kitűzött, és amiben szerintem szintén pártokon átívelő egyetértés van Magyarországon, azt jól szolgálja” – mondta Gulyás Gergely. A családtámogatási rendszer és egyben a gyermekvállalás ösztönzése immár 12. éve az egyik kiemelt területe a kormányzati politikának. Aminek már látszanak az eredményei is, például a demográfiai adatokban: 2020-ban 3,4 százalékkal több gyerek született, mint egy évvel korábban. Ehhez mérten emelkedtek a bölcsődei és óvodai férőhelyek is, előbbi 55 ezerrel, utóbbi pedig 23 ezerrel bővült 2010-hez képest.