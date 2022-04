Jakab elismerte: 600 ezer szavazatot vesztett a Jobbik

Jakab Péter a Jobbik elnöke Facebook-profilján (állítása szerint a Nemzeti Választási Bizottság adataira hivatkozva) közzétette, hogy az általa vezetett Jobbik 489 ezer szavazatot kapott az április 3-i országgyűlési választásokon. „Ezt csak azoknak a károgóknak küldöm, akik a Jobbik szavazóit keresik” – írta. Négy évvel ezelőtt azonban, a Vona Gábor által elnökölt Jobbik még 1,093 millió szavazatot kapott. Azaz Jakab Péterék 603 800 voksot veszítettek.

A közösségi médiában tette közzé Jakab Péter a Jobbik választási eredményét. A Nemzeti Választási Bizottság adataira hivatkozva azt írta, hogy az általa vezetett párt 489 ezer szavazatot kapott az április 3-i országgyűlési választásokon. „Ezt csak azoknak a károgóknak küldöm, akik a Jobbik szavazóit keresik” – írta, reagálván az utóbbi időben ellenzéki körökben felmerült vádra.

Jobbik 2014-ben 23 képviselőt delegált a parlamentbe, 2018-ban 26-ot, most azonban már csak kilenc mandátumot szerzett. Négy évvel ezelőtt a párt 1,093 millió szavazatot kapott, az idei országgyűlési választásokon azonban már csak 489 ezret.

Nemcsak baloldali politikusok, de véleményformáló személyiségek is abban látták az ellenzék április 3-i választási eredményének az egyik okát, hogy a Jobbik elveszítette a szavazói jelentős részét. Még Mirkóczki Ádám, a párt korábbi szóvivője is bírálta ezért Jakab Pétert. Eger exjobbikos polgármestere az ATV-nek adott interjúban kijelentette: „Vona Gábor a húsz százalék feletti listás eredményt kudarcnak élte meg, ezért azt a minimum politikai felelősséget meglépte, hogy lemondott az elnökségről, és fel se vette a mandátumát.” Hozzátette, hogy szerinte a választási eredmények fényében Jakab Péternek is le kéne mondania.

