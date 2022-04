A magyarok többsége nem akarja, a baloldal mégis erőlteti a fegyverszállítást

Gyakorlatilag teljes az elutasítottsága itthon annak, hogy Magyarország küldjön-e katonákat Ukrajnába – derült ki egy nemzetközi felmérésből. Az adatok szerint a fegyverek küldését is elutasítja a döntő többség. Ennek ellenére a kampányban a baloldal többször is kiállt amellett, hogy fegyvereket vagy akár katonákat kellene küldeni Ukrajnába. A Párbeszédes Tordai Bence pedig legutóbb egy hete írta azt közösségi oldalán, hogy itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország is megkezdje a direkt fegyverszállításokat. Deutsch Tamás Fideszes EP-képviselő szerint a magyar baloldal változatlanul a háború pártján áll – számoltak be róla az M1 Híradójában.

A magyarok kimaradnának a háborúból A magyarok nagy része nem hisz a szankciókban, és sem katonákat, sem fegyvereket nem küldenének Ukrajnába – egyebek mellett ez derült ki az Ipsos friss, globális közvéleménykutatásából, amely arra kereste a választ: Mit gondol a világ az orosz-ukrán háború kérdéseiről? Az eredmények pedig egyértelműek: Míg a világátlaghoz hasonlóan a magyarok elsöprő többsége; háromnegyede támogatja a háború elől menekülők befogadását.

Addig még ennél is többen: a megkérdezettek 90 százaléka gondolja úgy, hogy Magyarországnak katonai értelemben ki kell maradnia a konfliktusból.

A felmérésben a gazdasági szankciók is felmerültek. Itthon a megkérdezettek fele mondta azt, hogy ez eredményes eszköz lehet a háború megállítására. A magyarok közül viszont szinte senki sem gondolja úgy, hogy katonákat kellene küldeni Ukrajnába. A hazai baloldal azonban hetek óta ennek az ellenkezője mellett áll ki. A momentumos Cseh Katalin egy márciusi videójában kampányolt a fegyverszállítás mellett. A Jobbik alelnöke, Potocskáné Kőrösi Anita egy utcafórumon kardoskodott amellett, hogy magyar katonák menjenek az ukrajnai frontra. „Nem a gyerekeinket meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem azokat a NATO-szerződés szerinti során… vagy milyen… hadköteles… hivatásos katonát, akinek ez a dolga” – fogalmazott a jobbikos politikus. Márki-Zay Péter pedig az elmúlt hetekben többször is beszélt arról, hogy szerinte Magyarországnak állást kell foglalnia Ukrajna mellett, és volt olyan interjú is, amiben a katonai segítségnyújtást sem zárta ki. Egy hete pedig a párbeszédes Tordai Bence értekezett arról közösségi oldalán, hogy a béke, a biztonság és az igazság érdekében azonnal fegyvert szállítana Ukrajnába. Szó szerint a következőket írta: „itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország is megkezdje a direkt fegyverszállításokat, és végrehajtsa a szankciókat” De nem csak ebben a kérdésben mennek szembe a többségi állásponttal a baloldali politikusok. A nemzetközi kutatásból ugyanis az is kiderült, hogy a megkérdezetteknek csupán a 18 százaléka állítaná le az oroszoktól érkező gáz- és olajimportot, ha ez áremelkedéssel járna. A Párbeszédes Kocsis-Cake Olivio ennek ellenére egyértelműen a gáz leállítását sürgette még néhány hete. A magyar baloldal a háború pártján áll, ezzel pedig azt kockáztatja, hogy Magyarország belesodródhat ebbe a szörnyű konfliktusba – így reagált a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője. Deutsch Tamás hozzátette: a választások óta eltelt időszak annak bizonysága, hogy a baloldalon mindent változatlanul úgy akarnak folytatni, mint előtte. Kapcsolódó tartalom Kiszelly Zoltán: A baloldali pártoknak Gyurcsányhoz kell igazodniuk A politológus szerint amíg a baloldalon Gyurcsány Ferenc a meghatározó, és az ő pártja a legerősebb parlamenti ellenzéki párt, addig a többi ellenzéki pártnak is Gyurcsány Ferenchez kell igazodnia. „A történelmi vereséget szenvedő baloldal megszorító politikát kér számon, követel, a történelmi választási sikert elérő Fidesztől és KDNP-től. Azaz megint olyan hetek, hónapok következnek majd a magyar belpolitikában, amikor el kell hárítani, hogy a megszorításokra épülő, a múltban már egyszer gyászos következményekhez vezető politika, ezek az elképzelések érvényesülhessenek” – fogalmazott Deutsch Tamás. Deutsch Tamás hozzátette: nyilvánvaló, hogy a baloldal a parlamentben is a megszorítások politikáját akarja képviselni. Például azt, hogy a világban elszaladó energiaárak miatt Magyarországon számolják fel a rezsicsökkentést. Így a magyar kormánynak meg kell védenie a rezsicsökkentést a baloldallal szemben.