Negyedannyiba kerül a gáz hazánkban, mint Nyugat-Európában

Jelentősen tompítják az inflációt a magyar kormány lépései – hívta fel a figyelmet Varga Mihály pénteken. A pénzügyminiszter azt írta a Facebookon, hogy az elszálló energiaárak miatt egész Európában magas az infláció, a magyar adat „a középmezőnybe tartozik”. A kormány szerint tehát beváltak az árstopok, arról azonban egyelőre nincs hivatalos döntés, hogy meddig maradnak érvényben – számolt be az M1 Híradója.

Jól teljesít a gazdaság

Annyiba kerül például a sertéscomb és a csirkemell a boltokban, mint tavaly októberben, legfeljebb 480 forintért lehet venni egy liter üzemanyagot a kutakon, és a fűtésszámlán sem kell aggódniuk azoknak, akik éjszakára még bekapcsolják a konvektort. Mindez köszönhető a kormány által bevezetett árstopoknak és a rezsicsökkentésnek. Jelenleg itthon nagyjából negyedannyiba kerül a gáz a családoknak, mint Nyugat-Európában.

Amellett, hogy ezek a kormányzati intézkedések anyagilag segítik a magyar embereket, csökkentik az inflációt is, ami elsősorban az elszálló energiaárak miatt Európa más országaiban magas.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón azt mondta: az árstoppok beváltak, már 4,4 tized százalékkal csökkentették az inflációt hazánkban. Kijelentette: „a négy árstopnak az inflációt leszorító, az inflációt mérséklő hatása jelentős. Tizenhárom százalék lenne ezen árstopok nélkül az infláció, ami így 8,6 százalék.”

A rezsicsökkentés csaknem 2 százalékponttal, az üzemanyagárstop másfél százalékponttal, míg az élelmiszerárstop egy százalékponttal járult hozzá a teljes infláció mérséklődéséhez.

Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta, hogy „a magyar gazdaság minden nehézség ellenére stabil lábakon áll”. Ezt mutatják a hivatalos statisztikai adatok is. A miniszter – az Eurostat adataira hivatkozva – kiemelte, hogy hazánk uniós szinten is kimagaslóan teljesít, Magyarország fejlettségben hét országot előz meg Európában, köztük például Portugáliát is.

„Fontos előrelépés, hogy van egy európai uniós fejlettségi rangsor, ezt az Eurostat készíti, tehát az európai unió statisztikai hivatala. Ebben Magyarország hét országot előz meg. Megelőztük Portugáliát is, az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjének 76 százalékát sikerült Magyarországnak elérni. Bulgária, Görögország, Szlovákia, Horvátország, Lettország, Románia és Portugália is most már mögöttünk van. A lengyelek vannak előttünk, náluk 76,9 százalék ez a mutató” – hangsúlyozta a miniszter.

Gulyás Gergely azt is kiemelte, hogy a magas beruházási rátát is sikerült fenntartani, a hazai a második legjobb adat az unióban. A 27 tagország közül ugyanis csak Észtország előzi meg hazánkat.

Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő szerint a kis- és közepes vállalkozások is előrehoztak többberuházást, amit a későbbiekben terveztek megvalósítani, nemcsak a nagyvállalatok. „Jöttek új nagyberuházók és a lakossági beruházások sem csökkentek, tehát az építkezések nem álltak le, sem a lakásfelújítások, karbantartások.”

Az építőipari termelés csaknem másfélszeresére, 42 százalékkal nőtt éves szinten. Szalai Piroska az M1-nek arról is beszélt, hogy a beruházásoknak köszönhetően, a magyar munkaerőpiac gyorsan kilábalt a járvány okozta válságból, és mostanra kevesebb az álláskereső, mint a pandémia előtt. Csaknem 4,7 millióan dolgoznak most Magyarországon.

Mindeközben nőtt az ipari termelés, idén februárban 4,5 százalékkal, tavalyhoz képest, és a kiskereskedelem is felülmúlta a 2020-as, a vendéglátás pedig a járvány előtti, 2019-es szintet.

Magyarországon erőteljesebben lódult meg a gazdaság tavaly, mint Európában általában. Az uniós országok alig fele tudta elérni a járvány előtti szintet, Magyarország a nyolcadik legjobb eredménnyel áll.

Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke szerint a gazdaság múlt évi teljesítménye azt garantálta, hogy a szociális programokat lehetett folytatni, és úgy tűnik, hogy 2022 is annak az ígéretét hordozza, hogy ezek folytatódnak.

A Költségvetési Tanács elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta: a 2021-es 7,1 százalékos gazdasági növekedés jelentős, ami jó alapot jelenthet az idei évre. Hozzátette, hogy az ország költségvetési stabilitása is megfelelő, ugyanakkor hangsúlyozta: az ukrajnai háború közvetve egész Európát érinti, ezért mindenhol újra kell tervezni emiatt.

A címlapfotó illusztráció.