Mediterrán ciklon alakítja az időjárásunkat

Pénteken egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Az előző napokhoz hasonlóan most is elkél majd az esernyő – derül ki a met.hu előrejelzéséből.

Forrás met.hu

Több hullámban érkezik csapadék, először eső formájában, majd záporok, zivatarok kialakulására lehet számítani.

Többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző, de átmenetileg szakadozottabbá, gomolyosabbá válhat a felhőzet. Egyre nagyobb területen elered az eső. Átmeneti szünet után a kora délutáni óráktól előbb délen, majd északabbra is már záporok, zivatarok formájában érkezik a csapadék.

Egy-egy intenzívebb gócot jelentős mennyiségű (20-25mm-t is meghaladó) csapadék, jégeső is kísérhet lokálisan. A keleties szél többfelé megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Emiatt a meteorológiai szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki.

Főként a kezdeti időszakban (a déli országrészben) viharos (60-75 km/h) széllökések, és jégeső is kísérhetik a zivatarokat. A késő esti órákra fokozatosan lecseng a zivatartevékenység.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, azonban a déli, délkeleti területeken magasabb értékek is előfordulhatnak. Késő estére 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.