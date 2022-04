Hann Endre: Orbán Viktor felismerte, hogy a stabilitás az értékek között kimagasló

Komoly önvizsgálatot vár el a közvélemény-kutatóktól a Medián igazgatója. Hann Endre szerint a kutatók félremértek, senki sem jelzett előre újabb kétharmadot a kormánypártoknak. Szerinte tévedés volt, hogy a 2018-as választáson külön induló pártok támogatottsága egyszerűen összeadható.

Medián: félremértek a kutatók

Hann Endre kifejtette, hogy az önvizsgálatot önmagukra is érvényesnek gondolja, annak ellenére, hogy a felméréseik számai voltak a legközelebb a végeredményhez.

A közvélemény-kutatók méréseinek jelentős eltérése kapcsán Hann Endre megjegyezte: mintha a közvélemény-kutatók is már óvatosak lennének, és nem szívesen állnak elő olyan számokkal, amelyek nem teljesen igazodnak a többi közvélemény-kutató méréseihez vagy az elvárásokhoz.

A választások előtti utolsó mandátumbecslések kapcsán nagyra nyílt az olló a Medián és a többi közvélemény-kutató becslése között, ami bírálatokat is szült. Hann Endre ennek kapcsán kifejtette, hogy „a mi esetünkben konkrétan az volt, hogy az ellenzéki közönség is meg a politikusok is nagyon élesen bírálták a Mediánt, hogy miért jött elő egy ilyen számmal, hogy ez elkedvetleníti az ellenzékieket. A másik oldalon azt is lehet mondani, hogy a kormánypártiakat teszi esetleg passzívvá, mert esetleg úgy érzik, hogy nincs is szükség a szavazataikra. Ez mindig így megy”.

A Medián igazgatója elmondta, hogy nem lepődött meg, mert itt egy folyamatról van szó, ami az előválasztásokig visszamenve érdekes, mert akkor egyértelműen az ellenzék került kedvező helyzetbe, és akkor még nagyon szoros eredmények születtek.

Felhívta arra a figyelmet, hogy a kampányban nem éles fordulat állt be, hanem egy folyamatról beszélhetünk, amelyben az ellenzék nem tudott teljes egységet felmutatni, és ott volt egy erős, fölénnyel rendelkező Fidesz-kampány is.

Hann Endre kifejtette, hogy a kampány hajrájában bekövetkezett háború fenekestől forgatta fel a magyarországi erőviszonyokat és a kommunikációs teret.

Szerinte Orbán Viktor felismerte, hogy ő az, aki képes itt a stabilitást képviselni, ami az embereknek talán a legfontosabb elemi szükséglete, az értékek között mindenképpen kimagasló helyen van.

Az igazgató elmondta, hogy az nem volt előre látható, hogy a jobbikos szavazók végül nem maradnak bent az összefogás táborában, és a Mi Hazánkat erősítik majd, és önkritikusan megjegyezte, hogy ez nekik sem volt egyértelmű.