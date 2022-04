Egymást vádolják az összefogás baloldali politikusai

Nem csillapodnak a kedélyek a baloldalon. Az országgyűlési választások kudarcos eredményét egyre többen varrnák Márki-Zay Péter nyakába, de kapott bírálatot Jakab Péter, Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc is. A pártok között viharos nyilatkozatháború dúl, látványosan megszűnt az ellenzéki összefogás egysége.

Egyre nagyobb a káosz a hazai baloldalon, miután az április 3-i országgyűlési választáson megrendítő erejű vereséget szenvedtek az ellenzéki pártok – olvasható a Magyar Nemzetben. A lap csokorba szedte a baloldali politikusok egymást szapuló nyilatkozatait.

Amikor még nagy volt a barátság: az Andrássy úton az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, 2021. október 23-án megtartott közös kampányrendezvényen az ellenzék miniszterelnök-jelöltjei

A kudarc feldolgozását már aznap este megkezdte Gyurcsány Ferenc, a DK és Jakab Péter, a Jobbik elnöke, és egyértelműen Márki-Zay Pétert nevezték meg felelősként. Ezt követően a teljes baloldali paletta beszállt a diskurzusba, ami a valódi problémák feltárása helyett megrekedt a személyeskedésben és a felelősség egymásra hárításában.

Az eddigi nyilatkozatokból látható: az egyik erőközpont a Gyurcsány Ferenc vezette DK és a vele szorosan összefonódott, önálló politikai erőként egyre kevésbé értelmezhető Jobbik körül formálódik. A többi párt egyelőre keresi az utat és ugyan változó hangsúlyokkal, de mindegyikük elsősorban Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelöltet, illetve Gyurcsány Ferencet nevezi meg a választási kudarc fő felelőseként. Ugyanakkor akadnak olyan hangok is, akik az összefogást, illetve egyes pártok közötti paktumokat is bírálják, akár házon belül is, mint például a Jobbikban.

A választások éjszakáján tartott beszédében Gyurcsány Ferenc adta meg az alaphangot: „Tudják, hogyha valaki nem elég bátor ahhoz, hogy nagyot álmodjon, akkor végül, ha cselekedni kell, erőtlennek, rosszabb esetben gyávának fog bizonyulni. Erőtlent meg gyávát nem bíznak meg, hogy vezessen bármit, különösképpen nem a hazát. Aztán van itt még valami, kapitány nem attól lesz valaki, hogy megválasztják, kapitány attól lesz valaki, hogy biztonsággal, biztonságos úton, biztonságos kikötő felé vezeti a hajót. Aki a hajót viharba vezeti, aki nem éri el a kikötőt, aki nem ér oda a kívánt célhoz, az lehet, hogy ott állt a kormánynál, lehet, hogy döntött, de végül azok, akik rábízták a hajó sorsát, végül azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapitány. És azt hiszem, hogy igazuk van” – mondta Gyurcsány Ferenc.

A DK vezetője néhány nap elteltével, április 9-én, már azt bizonygatta, hogy az egyesült ellenzék a feleségével, vagyis Dobrev Klárával győzni tudott volna: „Valójában egyvalaki mondta, hogy ezzel a háttérrel ez a jelölt alkalmatlan. Dobrev Klára mondta ezt. Dobrev Klárával győztünk volna.”

Gyurcsány Ferenc párttársa, Arató Gergely is beállt a sorba és az ATV műsorában szintén egyszemélyi felelősként állította be Márki-Zay Pétert: „Nagyon-nagyon egyértelmű egy kampányban, hogy a miniszterelnök-jelölt, a kampány vezetője viseli a felelősséget. Ráadásul, ugye, most egy olyan szituációban voltunk, ahol a miniszterelnök-jelölt kimondottan ambicionálta is, hogy nemcsak a politikai döntéseket, de akár a plakát színéről való döntést, vagy a betűtípusról, vagy a program minden részeleméről való döntést is magánál tartsa. Ezért nagyon jó a kapitány példája. Természetesen egy kapitány is felel azért, hogy mi történik a hajón, és ez egyszemélyi felelősség, ezt nem lehet megosztani a kampányban, és nem lehet áthárítani utólag.”

Néhány perccel ezután pedig azt mondta, hogy a baloldal kampánya elhibázott volt, de ezért is a közös miniszterelnök-jelöltjüket tette felelőssé. Szerinte az alapvető probléma az volt, hogy ez a választási kampány eltévesztette a fókuszát.

A DK szóvivője, Barkóczi Balázs, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében bírálta Márki-Zay Pétert, akit a bukás felelősének nevezett: Mert valóban van itt egy Gyurcsány-szál a háttérben, csak nem úgy, ahogy elsőre gondolják, meg nem is annyira a háttérben. 2019-es önkormányzati választás: Nincs Márki-Zay Péter, Gyurcsány Ferenc pedig felszántja az országot az egész kampányban. Eredmény: masszív ellenzéki győzelem, nyertünk Budapesten, Miskolcon, Pécsen, Tatabányán, Salgótarjánban, Egerben és Szombathelyen. 2022-es országgyűlési választás – Gyurcsány Ferenc nem folytathat országos kampányt, mert erre kéri Márki-Zay Péter, aki végigkampányolja az országot. Eredmény: kétharmados Fidesz-győzelem, a 2019-ben megnyert városok jelentős többségében veszített az ellenzék. Tessék levonni a következtetéseket! Ha nem nézünk szembe az igazsággal, tanulni sem fogunk belőle: Márki-Zay Péter a kétharmad felelőse.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója szerint a választás óta eltelt két hét megmutatja a baloldalon belüli viszonyokat és azt, hogy az összefogásuk csak a hatalom megszerzése érdekében létrejött érdekházasság volt. Szerinte amit most látunk kicsiben, azt látnánk nagyban is, ha a baloldal megnyerte volna a választást. Kijelentette: látható, hogy mennyire amatőr a működésük. Nem alakítottak ki semmilyen politikai hátteret vagy fórumot, ahol a nézeteltéréseket rendezhetnék, ehelyett a nyilvánosság előtt folytatják a vitáikat. Hozzátette: a baloldalon a megfelelő politikai kultúra is hiányzik.

A párt vidéki politikusai közül is többen támadták a hódmezővásárhelyi polgármestert. Varga Zoltán, a Debreceni Nap nevű portálnak adott interjúban azt fejtegette: „ha egy jóravaló, becsületes, sokgyermekes buszvezető például »véletlenül« tömegbalesetet okoz, bár sokan sajnálják, mert tudják, hogy pluszműszakot vállalt, talán fáradt is volt, ezért nézte el a kanyart, a táblát, a vonatot, de mégis felelősségre vonják, a figyelembe vett körülmények mellett is. Hibázott, tragédiát okozott, felelni kell érte.”

A debreceni DK-s politikus szerint adott egy vezető, aki azt ígérte, tud vízen járni. Hogy az ellenzéki szavazók mellett a leszakadó fideszeseket is tálcán hozza. Hogy erre ő és csakis ő képes. Hittünk neki, hinni akartunk, és joggal vártuk-gondoltuk, hogy legalább fegyelmezett, ura szavainak, hogy nem hazardírozik. Ő kifejezetten kérte, hogy a kampányt önmaga vigye, a pártok ne avatkozzanak abba bele, és ezt a szabadságot meg is kapta. Sajnos az eredmények magukért beszélnek. Tragédia lett az ígéretből.

Hasonlóan nyilatkozott a DK makói politikusa, Mucsi Tamás is. Szerinte Márki-Zay Péter „polgármesternek kiváló, de Magyarországnak too much!” (túl sok – a szerk.).

Az ellenzéki belháborúban új frontot Gyurcsány Ferenc barátja, a költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba nyitott azzal, hogy Karácsony Gergely főpolgármestert okolta a választási kudarcért. Szerinte „Karácsony Gergely elárulta az ellenzéki közösséget azzal, hogy visszalépett, így nem tudhatjuk, hogy végül ki nyerte volna meg a második fordulót, ha mind állva maradnak. Azonban ne hánytorgassuk már fel utólag Márki-Zay Péternek, hogy élt a lehetőséggel. Momentuma volt abban a pár hétben, nagy kár, hogy nem tudta tavasszal megismételni. Az a személyes teljesítménye volt, hogy előbb lenyomta Jakab Pétert, majd visszalépésre késztette Karácsonyt, majd legyőzte végül – sajnos – Dobrev Klárát”.

A baloldali nyilatkozatcunami másik pólusán a Jakab Péter vezette Jobbik áll. Ismert: a pártelnök már a választási vereség estéjén élesen bírálta Márki-Zay Pétert. „Októberben hat ellenzéki párt hadseregét kapta meg és tetemes ellenzéki előnyt. Ebből az előnyből fél év elteltével ellenzéki hátrány, hovatovább Fidesz-kétharmad lett. Talán a kevesebb és megfontoltabb, egyértelműbb beszéd most több szavazatot hozott volna. Márki-Zay Péter októberben azt mondta, hogy ő leváltja az ellenzéket, valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta.”

Jakab másnap erre még rárakott egy lapáttal: „vissza fogjuk szerezni azokat a jobbikos és baloldali szavazókat, akiket a közös miniszterelnök-jelölt megszólalásai elriasztottak az egységes ellenzéktől.” Az ATV-ben pedig aznap este kifejtette: „nem rejtettem véka alá, hogy vannak problémák az ő kampányával, és ezeket el is mondtam neki (Márki-Zay Péternek – a szerk.) Hódmezővásárhelyen, vagy éppen máshol. Elmondtam, hogy nem biztos, hogy mindig kétórás élő Facebook-bejelentkezésekkel kell végigvinni egy kampányt, mert rengeteg a hibázási lehetőség, és ő nagyon sok hibát elkövetett, amit sajnos a választók megbosszultak.”

Hozzátette: a kampányban „győzködnöm kellett a választókat, hogy lehet, hogy ő rosszul fogalmaz, vagy kiforgatható módon fogalmaz, de mégiscsak tegyük mérlegre, hogy ez a nagyobb probléma, vagy az elmúlt 12 év népnyúzása. És akkor azt mondták, hogy Péter, ha ön nyerte volna meg az előválasztást, akkor én most odahúznám az X-et, de MZP-re meg nem akarom. Győzködni kellett a saját választóinkat, hogy ezt tegyék félre!”

Pártelnöke mögé felsorakozott a jobbikos Brenner Koloman is. Az ATV egyik elemző műsorában támadta meg Márki-Zayt: „nem a Jobbik hiányzott, még egyszer mondom, hanem a szavazó hiányzott, bal- és jobboldali szavazó, akiket Márki-Zay Péter beszéde, összevissza beszéde elriasztott.”

A parlamentből távozó Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdás a Válasz Online-nak adott interjúban beszélt Márki-Zay Péter kampányáról. Szerinte „aki többet beszél, mint amennyit alszik, természetes módon követ el hibákat.” A miniszterelnök-jelölt emlékezetes mondatáról, miszerint az ellenzéki összefogásban képviselik a kommunistákat és a fasisztákat is, Steinmetz azt mondta: „nagyobb felsorolás része volt, értettem a mondanivalóját, de ennyire kiragadható mondatot kiejteni a száján… Nem volt szerencsés.” Azt is mondta, hogy egy néhány tízezres város vezetése és egy tízmilliós ország vezetése egészen más szint.