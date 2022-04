Szentkirályi Alexandra: Magyarország biztonságos és barátságos környezet a menekültek számára

Továbbra is rengeteg menekült érkezik Magyarországra

Továbbra is sok menekült érkezik Beregsurányba. A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai folyamatos ellátást biztosítanak számukra.

Felkészültünk arra, hogy akár egy nagyobb menekülthullámot is fogadjunk, de hát tudni nem tudjuk, mi következik, ahogy talán senki sem, készen állunk, ha még többen jönnek – tájékoztatott Szabján Imre, a Máltai Szeretetszolgálat Munkacsoport vezetője.

Ingyenkonyhát működtet, élelmiszert, gyógyszert, tisztálkodási eszközöket biztosít a menekülteknek a Katolikus Karitász.

„Szívesen fogadjuk a tartós élelmiszereket az ország egész területén, a Katolikus Karitász gyűjtőpontjain, egyházmegyei karitászközpontokban, karitászpontokon, az országos karitász is természetesen Budapesten, és szívesen fogadjuk a pénzadományokat is, hiszen abból a szükséges dolgokat meg tudjuk vásárolni. Akár a 1356-os adomámnyvonal hívásával, akár pedig közvetlen adomány felajánlásával, utalásával, amit a Katolikus.hu oldalon meg lehet tekinteni” – hívta fel a figyelmet Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója.

Ma reggelig 625 ezernél is több menekült érkezett már Magyarországra – jelentette be a kormányszóvivő a Kormányinfón. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: a magyar emberek magukénak érzik a háború elől menekülők élethelyzetét, hatalmas adakozás és segítségnyújtási kedv jellemzi most az országot.

„Továbbra is minden háború elől menekülő számíthat ránk. Magyarországon segítségre és barátokra találnak, és amellett, hogy mindent megteszünk azért, hogy a háborúból kimaradjunk, természetesen a háború elől menekülőknek ahogy eddig, úgy ezután is segítséget nyújtunk” – mondta a kormányszóvivő.

A háború kitörése óta 40 milliárd forintnál is többet fordított a magyar kormány a menekültek megsegítésére.