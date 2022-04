Főpolgármester-helyettes: Egyre kevesebb menekült érkezik Budapestre

Egyre kevesebb menekült érkezik Ukrajnából Budapestre, a fővárosi önkormányzat által fenntartott szállások kihasználtsága mintegy 80 százalékos – mondta Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes csütörtökön Budapesten, háttérbeszélgetésen.

Kiss Ambrus közölte, a főváros szállásait hosszabb ideje igénybevevő menekültek „kezdenek tartósan berendezkedni”. Emiatt sokkal differenciáltabb feladatokat kell ellátniuk – mondta, példaként említve a gyerekek oltásának intézését, valamint az óvodai és iskolai elhelyezésüket.

A főpolgármester-helyettes elmondta, a rövid- és a hosszú távú szálláshelyek kihasználtága is körülbelül 80 százalékos. Eddig több mint 62 ezer adag ételt osztottak ki – közölte. Kiss Ambrus szólt arról is, hogy a jövő héttől a Városháza parkban is lesz a menekülteket segítő információs pont.