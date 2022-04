48 perc – Kiszelly: A baloldal szembenézés helyett már a következő választásra koncentrálna

Márki-Zay Péter múlt heti szereplése és a baloldal helyzete is téma volt a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban, melynek vendégei ezúttal Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója voltak.

Lánczi Tamás azzal kezdte a műsort, hogy felidézte, hogy múlt héten Márki-Zay Péter volt a vendége és arra próbált kísérletet tenni, hogy beszélgessen a polgármesterrel, aki viszont a választás előtti kampányát folytatta tovább. Lánczi arról kérdezte vendégeit, mit gondolnak Márki-Zay szerepléséről, stratégiájáról.

Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója szerint Márki-Zay stratégiája nem jó, hiszen egy súlyos vereséget szenvedett a baloldal a választáson. Felidézte, hogy a választás éjszakáján a listavezetőt cserbenhagyták.

Úgy gondolja, hogy egy polgármester nincs a politika frontvonalában, de vannak olyan ügyek amikkel foglalkoznia kell és ebben kellene megtalálnia az egyensúlyt. A volt SZDSZ-es politikus úgy gondolta, hogy Márki-Zaynak nem ilyen stratégiát kellene követnie, hanem a vereség okait kellene elemeznie.

Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a baloldal listavezetője pártalapításra készül, de azok, akik ebben korábban látszólag segítették, kihátráltak mögüle, csakúgy mint a választási szövetségesei. A polgármester a pártalapítás miatt folytathatta a kampányt, annak ellenére, hogy lezajlott a választás – vélte a politológus.

Fodor Gábor elmondta, hogy Márki-Zay Péter helyében inkább arról beszélt volna, hogy szubjektíven hogyan élte meg a választási kudarcot. A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója szerint le kellett volna vetnie a kampányoló politikus szerepét.

Az új párt alakításának sok értelmét nem látja, főleg annak fényében, hogy azok a pártok, amelyekkel Márki-Zay szövetkezne, egész egyszerűen mérhetetlen kispártok, amelyek az előválasztáson sem tudtak elindulni. Fodor szerint a polgármesternek a 48 percben a személyes vonalra kellett volna koncentrálni, hiszen annyira meghatározó volt a választás éjszakáján látott kép, amikor csak a családja állt mögötte.

Kiszelly Zoltán arról beszélt, hogy a baloldal rossz stratégiája miatt felelőst kerestek, ebben pedig Gyurcsány Ferenc járt élen, amikor „kapitánynak” nevezte ki Márki-Zayt, majd ezt a választás éjszakáján keretbe foglalta azzal, hogy rossz volt a kapitány. A politológus emlékeztetett, hogy Jakab Péter azonnal a gyurcsányi úton haladt és a hódmezővásárhelyi polgármestert kezdte okolni. Ugyanakkor Márki-Zaynak is volt effajta stratégiája, ezt mutatja, hogy a baloldal soraiban bujkáló árulókról beszélt.

Kiszelly szerint a baloldali pártok most nem azzal akarnak foglalkozni, hogy mi a történelmi vereség oka, hanem a következő választásra, a 2024-es európai parlamenti választásra koncentrálnak inkább és Márki-Zay Péter is a maga módján a saját pártját szeretné felhozni.

Lánczi Tamás arra az ellentmondásra hívta fel a figyelmet, hogy Márki-Zay polgármesterként szeretne országos politikai szereplő lenni, de a Gyurcsány Ferenchez való viszonyát is elmaszatolta, amikor a műsor vendége volt.

Fodor Gábor úgy vélte, hogy Márki-Zay „zöldfülű” az országos politikában és nem dolgozta fel az ezzel járó felelősséget. A Gyurcsány-faktorról a volt SZDSZ-es politikus elmondta:

Gyurcsány „régóta ott van az ellenzéki oldalon, bizonyos szempontból megkerülhetetlen sokak számára, de azt gondolom, hogy megkerülendő fél.” Szerinte az ellenzék addig nem fog előrébb jutni, amíg nem mondják ki, hogy „Gyurcsány Ferenccel nem lehet elérni a sikert.”

Kiszelly Zoltán egyetértett azzal, hogy Márki-Zay számára jobb lenne, ha egy szubjektívebb karaktert mutatna, de helyette inkább országos témákkal foglalkozik folyamatosan. Igyekszik olyan pozícióba manőverezni magát, ami az ellenzéken belül egy külön, pártok feletti mozgalom lehet.

A politológus emlékeztetett, hogy ehhez hasonlóval próbálkozott Karácsony Gergely is a 99 mozgalommal, de korábban is voltak efféle kezdeményezések, amelyek ha sikert is mutattak fel, amint párttá alakultak, elvesztették erejüket.