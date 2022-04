Varga Judit: Az álláspontunkat nem az fogja meghatározni, mi a kedves a brüsszeli elitnek

A nemzeti szuverenitást, a liberális fősodortól eltérő véleményt felvállaló kormányok mindig támadás alatt lesznek, amit álságosan egy jogvita köntösébe bújtatnak – mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Mandinernek adott interjúban. A tárcavezető az uniós pénzek sorsáról, a gyermekvédelmi törvény következményéről beszélt. Kijelentette: az unió esetében világnézetek harcáról, ideológiai nyomásgyakorlásról és kettős mércéről van szó.

Az országgyűlési választások után két nappal az Európai Bizottság bejelentette a jogállamisági mechanizmus elindítását Magyarország ellen. Varga Judit szerint a hangos progresszív liberális-baloldali többség az Európai Parlamentben nagy nyomás alá helyezi a bizottságot, ami „az EP és az EB közötti taktikázás része”. Hozzátette: korábban

„minden szakmai kérdésben megállapodtunk a helyreállítási tervet illetően, majd a gyermekvédelmi törvény elfogadása után Brüsszel visszakozott.”

Varga Judit igazságügyi miniszter (Fotó: Facebook)

Varga Judit szerint „nem mi, hanem Brüsszel nem tartja be a szavát. Mindenesetre, ha a bizottság nem a balos nyomásra, hanem a tényekre hallgatna, s elismerné a magyar emberek felhatalmazását, még lenne esély a megegyezésre, a konfliktusok hosszú távú feloldására. Minél hamarabb vissza kell építeni a bizalmat” – mondta. A tárcavezető szerint „számos gesztust tettünk eddig is”.

Példaként megemlítette: Magyarország nem vétózott, amikor a közös hitelfelvételről kellett szavazni. Ehhez képest most ott tartunk, hogy vannak országok, amelyek használhatják ezeket a forrásokat, mások meg nem. Mint fogalmazott: „vegyük a korrupció elleni küzdelmet: Magyarországon van antikorrupciós stratégia, számos tagállamban azonban nem is létezik ilyen. Őket mégsem kritizálják. Soros-szervezetek jelentéseire és percepcióira hivatkoznak, míg az OLAF-vizsgálatok nyomán például Magyarországon konkrét eljárások indulnak, vádemelések születnek az uniós átlagot bőven meghaladó mértékben. Az igazságszolgáltatás függetlensége kapcsán elég arra utalni, hogy más országokkal ellentétben nálunk az igazságügyi miniszternek semmilyen befolyása nincs a működésére. A bírók kinevezéséről a maguk által választott testületek döntenek, a Kúria és a bírósági hivatal elnökét a parlament választja. Szó sincs a jogállamiság lebontásáról, ráadásul a GDP-növekedési adatokat nézve hazánk és Lengyelország az élen jár, a munkanélküliség csökkent, sikerült gyorsan kilábalnunk a covid­válságból. Szinte minden fontos indikátort tekintve éltanulók vagyunk, említhetném akár a klímacélok teljesítését vagy az ipar modernizálását is.

Valójában tehát világnézetek harcáról, ideológiai nyomás­gyakorlásról és kettős mércéről van szó.

Erre most épp a gyermekvédelmi törvény az ékes példa, korábban a migrációs álláspontunk volt az” – mondta a miniszter.

Varga Judit számára nem újdonság, hogy Magyarországot pénzzel zsarolják. Kijelentette: „a nemzeti szuverenitást, a liberális fősodortól eltérő véleményt felvállaló kormányok mindig támadás alatt lesznek, amit álságosan egy jogvita köntösébe bújtatnak. A baloldali politikai többség például úgy véli, a genderlobbit be kell engedni az iskolákba, óvodákba és a médiába, ez a társadalmi haladás, a nemváltás csupán technikai kérdés. Ezzel szemben mi a biológia törvényszerűségében, a nő és a férfi létezésében, a gyermekek védelmében és a család szentségében hiszünk. Magyarországon minden ember egyenlő, a diszkrimináció ellen minden szinten fel kell lépni.”

Varga Judit szerint Brüsszel „bicskája” a magyar társadalomba mindig beletörik, „a baloldalnak most sem sikerült nyernie. Mi nemzeti, értékalapú kormányzásban gondolkodunk, legyen szó a családunk jövőjéről, a migrációról, vagy akár az energiaszektor védelméről”.

Az orosz–ukrán háború kapcsán kijelentette: a béke pártján állunk, nem sodródhatunk bele a háborúba.

„Amellett, hogy elítéljük az orosz agressziót, és mindent megteszünk a harcok elől menekülőkért, az álláspontunkat nem az fogja meghatározni, mi a kedves a brüsszeli elitnek, vagy mondjuk a CNN-nek. Ezért elutasítjuk a baloldal azon javaslatait is, amelyek fegyverek és katonák Ukrajnába küldéséről szólnak, mert háborúba sodornák az országot. Az számít, mi a magyar emberek érdeke. Ez pedig világos: legyen béke, magyar katonákat ne küldjünk a háborúba, és legyen meg a földgázellátásunk, ami egyelőre kiválthatatlan más energiahordozókkal” – mondta.

Arról, hogy jelenleg hazánk nem részesül az uniós forrásokból, Varga Judit azt mondta: „a magyar gazdaság jobban teljesít, mint a baloldali kormányok idején, elég csak a plusz egymillió munkahelyre gondolni, ami a fogyasztást és az adóbevételeket is pörgeti.

A baloldallal szemben mi a segély helyett munka elvét követjük. Tévhit azonban, hogy az uniós pénzek annyira fontosak lennének, pláne ha azt nézzük, az európai vállalatok mennyi bevételt visznek tőlünk haza. Eddig is volt, hogy egy-két évet csúsztak az uniós kifizetések, a magyar költségvetés ezt képes előfinanszírozni. Tavaly például több mint négymilliárd euró érkezett a büdzsébe az EU-ból, és már akkor is mentek a jogállamisági fenyegetések. Számos jogi eszközünk lesz arra, hogy kétségbe vonjuk az álláspontjukat, lehet, a végén az Európai Tanács elé kerül az ügyünk. Ismétlem: amit visszavennének, még ide sem adták. Eközben zajlanak a tárgyalások a Helyreállítási és Ellenálló Képességi Eszköztől független, új operatív programokról is, amelyek a következő hétéves költségvetéshez kapcsolódnak. Meg fogjuk kapni a nekünk járó pénzeket”.

Arra a kérdésre, hogy a Fideszre milyen jövő vár az Európai Unióban, Varga Judit azt válaszolta: a magyar jobboldal elsöprő választási győzelme az európai konzervatívokat is segítheti abban, hogy felbátorodjanak és erősebbek legyenek. „A magyar emberek ugyanis bebizonyították: lehet hinni hazában, családban, kereszténységben, a biológiai törvényszerűségben, és így is lehet sikeresen kormányozni egy országot. Ha úgy tetszik, ez egy arkhimédészi pont, ki lehetett fordítani a sarkaiból a feje tetejére állított európai világot. Vissza lehet hozni az ősi gondolatot, miszerint erős nemzetek erős szövetségén kell, hogy alapuljon az unió. Európában is masszívan jelen van az a konzervatív, nemzeti érzelmű választópolgár, aki hatékony képviseletre vár. Én egyelőre a mély építkezésben hiszek. Rengeteg egyesület, agytröszt, gondolkodók, civilek tartják azt a szellemi lángot, ami ehhez kell – a 2024-es EP-választás ennek a folyamatnak alighanem fokmérője lesz. Szintet léphetünk, s ezek lesznek az Európai Néppárt utáni idők”.

A politikusi jövőjét firtató kérdésre azt válaszolta, hogy nincsen pozícióhoz kötött elképzelése, egyetlen célja van: a hazáját szolgálni.

Külön megtiszteltetésnek tartja, hogy ezt a következő négy évben országgyűlési képviselőként is teheti.

A V4-együttműködésről azt mondta: „nagy erők mozdulnak meg”, hogy repedést okozzanak ezen a barátságon.

Az áprilisi népszavazást Varga Judit úgy kommentálta, hogy „soha ennyien nem szavaztak még egy irányba Magyarországon”. Megerősítette: „mi a biológia törvényszerűségében, a nő és a férfi létezésében és a család szentségében hiszünk.” Hozzátette: „ez az eredmény politikailag erős felhatalmazást ad a kormánynak. Egyértelmű üzenet Brüsszelnek: a gyermeknevelés a szülő feladata és hatásköre. Az viszont elszomorító, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal ócska lejárató kampányt folytatott a kérdéssorral kapcsolatban, obszcén módon alázta meg az érvényesen választók akaratát, akik egyértelművé tették: védjük meg a genderlobbitól gyermekeinket. A baloldal számos alkalommal kifejezte, hogy eltörölné a gyermekvédelmi törvényt, és engedélyezné a gyermekekre irányuló szexuális propagandát. Amint feláll az új kormány, foglalkozunk a további lépésekkel.”