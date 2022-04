Ősztől Szolnokon is lesz honvédkollégium – jelentette be a Honvédelmi Minisztérium (HM) honvédelmi államtitkára szerdán.

Szabó István felhívta a figyelmet: Szolnok katonaváros; a Magyar Honvédségnek több alakulata is van a településen. A ’90-es évek végéig katonai középiskola és kollégium is működött ott.

Az államtitkár kiemelte: a HM által meghirdetett honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik kiemelt feladata a hazafias honvédelmi nevelés.

Ahhoz, hogy a mostani fiatal generáció megfeleljen ezen kötelezettségnek, gondoskodni kell a megfelelő hazafias honvédelmi nevelésről – hangsúlyozta.

Ennek intézményrendszerét biztosítja a Honvéd Kadét Program, amelyben – 106 intézményben – több mint 4600 kadét tanul. Ehhez csatlakozik ősztől a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Szolnoki Honvéd Kollégiuma, ahol 24 fiatal elhelyezésére lesz lehetőség.

Folyamatban van továbbá a hódmezővásárhelyi katonai középiskola és kollégium kialakítása is – ismertette.

A szolnoki honvédkollégium a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium intézményegységeként fog működni a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ épületében.

A kollégiumban – ahová bármely szolnoki középiskola tanulója jelentkezhet – a tanítás vége után, délután lesznek a katonai rend szerinti honvédelmi tematikájú foglalkozások. Lesznek gyakorlatias jellegű foglalkozások, mint például gyalogtúra, sziklamászás és alakulatlátogatás. A kollégiumban katona és civil pedagógusok szaktárgyi korrepetálásokkal, nyelvi felzárkóztatással és fejlesztéssel is segítik a kollégium lakóit.

Szabó István elmondta: a szolnoki honvédkollégiumból a diákok szabad választásuk nyomán bármilyen irányba tovább tanulhatnak, folytathatják életüket, de azért hangsúlyt kap majd a katonai pályára irányítás is.

Az államtitkár azt is kiemelte, hogy a szolnoki intézmény kollégistái is részesülhetnek a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjban, amely már 3,5-es átlag felett is jár; 4,5-es tanulmányi átlageredmény felett pedig már havi bruttó 58 ezer forintot jelent.

A 2022/2023-as tanévben induló szolnoki kollégium vezetésével Mádi Lajos alezredest bízták meg. Bővebb információk találhatók a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Facebook- és Instagram oldalán, valamint a www.kratochvil.hu oldalon.