Már több mint hatszázezer ember érkezett Ukrajnából Magyarországra

Csak szerdán 12 ezren lépték át a határt, köztük egyre több gyerek. A segítségpontokon továbbra is folyamatos az ellátásuk, minden szükséges segítséget megadnak a bajbajutottaknak. Közben egyre több adomány is érkezik, Kárpátaljára például 11 tonna vetőmag, amelyet a háború sújtotta régiók kapnak – közölte az M1 Híradó.

Több mint 620 ezer menekült érkezett

Konvojban érkezett a segítség Beregszászra. Az autók tízezer csomagnyi vetőmagot szállítottak. Valamennyit a Magyar Református Szeretetszolgálat ajánlotta fel a családoknak. Az a terv, hogy a termésből a háború sújtotta régiókat támogatják majd.

„Azok az idős emberek, akiknek van még egy kis kertjük, azok most nagyobb küldetést teljesítve vállalják, hogy úgy vetnek, hogy abból ne csak nekik legyen, hanem jusson másoknak, azoknak az embereknek, akiknek a szülőföldjén, a mezején, kiskertjén tankok járnak, és ők nem vethetnek, és így nem is takaríthatnak majd be semmit” – mondta Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök.

Folyamatosan érkeznek az ukrajnai menekültek a határ menti segítségpontokra. A legtöbben megrendülten mesélnek arról, amit átéltek az elmúlt napokban.

A családok többsége csupán néhány órát pihen Beregsurányban és indul is tovább Budapestre. Legtöbbjüknek nem volt más lehetősége, mint hogy elmeneküljön az otthonából. Naponta négyszát–ötszáz menekültről gondoskodnak a segélyszervetek. Az önkéntesek azt mondták: az elmúlt egy hónapban annyi tapasztalatot szereztek, hogy mostanra szinte mindenre felkészültek.

„A menekültek száma egy tartós, de enyhe emelkedést mutat jelenleg, mi továbbra is fel vagyunk készülve egy nagyobb hullámra, hiszen az váratlanul bekövetkezhet, bármikor”

– mondta Vándor Attila, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csoportvezetője.

Az Országos-Rendőr-főkapitányság összesítése szerint csak kedden újabb 12 ezer menekült lépte át a magyar határokat. Vonattal 520-an érkeztek, köztük 171 gyerek.

A többség a budapesti tranzitpontra érkezik, ahol minden szükséges ellátást megkap. Erről a karitatív szervezetek gondoskodnak. Étellel, itallal fogadják a háborús menekülteket, és orvosi ellátást is kapnak. Lelkileg is igyekeznek támogatni mindenkit.

Sok a gyászmunka. Aki információt kap arról menekülés közben, hogy az otthoniak már nincsenek, nagyon rossz állapotban érkeznek meg – közölte Berényi Richárd, a Magyar Református Szeretetszolgálat koordinátora.

Összességében már több mint 620 ezer ember érkezett Magyarországra Ukrajnából. A karitatív szervezetek több mint 300 ezer menekültnek segítettek eddig étellel, ruhával, szállással vagy egészségügyi ellátással.

A címlapfotó illusztráció.