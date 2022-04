Kiderült, mekkora költségvetésből gazdálkodhatnak a pártok a következő négy évben

Elfogadta a Nemzeti Választási Bizottság a pártok költségvetési támogatását. Összesen hárommilliárd forintból gazdálkodhatnak a következő négy évben. A teljes összeg 25 százalékát a mandátumot szerzett pártok között egyenlő arányban osztják szét, a fennmaradó 75 százalékot pedig az alapján, hogy mennyi szavazatot kaptak. Azok a pártok is részesülnek támogatásban, amelyek nem jutottak be a parlamentbe, de a választáson egy százaléknál nagyobb támogatást szereztek – számolt be az M1 Híradója.

Költségvetési források a pártoknak Egyhangúlag fogadta el a Nemzeti Választási Bizottság a pártok működésére fordítható állami költségvetést. Így a következő négy évben összesen mintegy hárommilliárd forintból gazdálkodhatnak. A központi költségvetésből azok a pártok részesülhetnek, amelyek az országgyűlési választáson egy százaléknál nagyobb támogatást értek el. A teljes összeg 25 százalékát a listán mandátumot szerzett kilenc párt között egyenlő arányban osztják szét. Vagyis a Fidesz, a KDNP, a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd Magyarországért és a Mi Hazánk Mozgalom – fejenként 83 millió forintot kap. A fennmaradó 2,25 milliárd forintból összesen 11 párt – az előzőeken túl a Megoldás Mozgalom és a Kétfarkú Kutya Párt – részesül. A pénzt annak megfelelően osztják szét, hogy melyik párt mennyi szavazatot kapott. „A támogatást két részre osztja és annak elosztásánál más-más feltételeket határoz meg. A 25 százalékos mérték eloszlásánál az országos listán parlamentbe jutott pártok megszerzett mandátumait, a 75 százaléknál pedig a jelöltekre leadott szavazatok arányait veszi figyelembe. Az a párt, amely nem jutott be a parlamentbe, a támogatás 25 százalékos összegéből nem részesülhet. De nem zárható ki a 75 százalékos támogatási körből” – fogalmazott Téglási András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik, a pénzzel a pártoknak szigorúan el kell számolniuk. Címlapfotó: Téglási András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke (MTI/Máthé Zoltán)