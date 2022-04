Boros Bánk Levente: A baloldal vezetői a szembenézés helyett a koncon marakodnak

Keresztbe-kasul üzengetnek a baloldali formációk: Czeglédy Csaba Karácsony Gergelynek, Gyurcsány Ferenc Márki-Zay Péternek, Márki-Zay Péter Gyurcsány Ferencnek, Ungár Péter Tordai Bencének, Hadházy az összes baloldali pártnak. Teljes a káosz – nyilatkozta Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója, aki szerint „ez már a mindenki harca mindenkivel”

„Ez már a mindenki harca mindenkivel, tehát nem érdemes egyetlen szereplőt kiemelni. Természetesen a vezetőnek látszó aktorok, azok inkább előtérben vannak, de úgy tűnik, hogy az összes létező szinten mindenki veszekszik egymással a baloldalon. Keresztbe-kasul üzengetnek a baloldali formációk: Czeglédy Csaba Karácsony Gergelynek, Gyurcsány Ferenc Márki-Zay Péternek, Márki-Zay Péter Gyurcsány Ferencnek, Ungár Péter Tordai Bencének, Hadházy az összes baloldali pártnak. Teljes a káosz” – mondta Boros Bánk Levente.

A Nézőpont Intézet elemzési igazgatója az Origonak adott interjúban érdekházasságnak nevezte az ellenzéki pártok szövetségét. Kijelentette: „semmi másról nem szólt, csak a hatalom megszerzéséről. Abban a pillanatban, amikor ennek az esélye megszűnt, onnantól valójában a koncon marakodnak. A parlamenti helyek elosztásáról, a felelős kereséséről is beszélhetünk, és mindez jól mutatja, hogy sosem működött ez az összefogásnak csúfolt baloldali érdekházasság, hanem mindenki a maga érdekeit képviselte eddig is; és úgy tűnik, a jövőben is ezt fogják tenni. Emellett azt is mutatja, hogy egyáltalán nem professzionális a működésük.”

Boros Bánk Levente szerint a baloldal vezető politikusai „nem magukban keresik a hibát. Nem kezdődött el egy elemzés és szembenézés a hibáikkal, hanem másokra hárítják a felelősséget. Az is nagyon beszédes, hogy ennek a baloldali érdekházasságnak minden vezetője pozícióban maradt. Semmilyen konzekvenciája vagy következménye nem lett a választási vereségnek”.

A Nézőpont Intézet tegnap publikált közvélemény-kutatásából kiderült: az emberek többsége azt gondolja, hogy Márki-Zay Pétert és Gyurcsány Ferencet is azonosan terheli felelősség ezért a vereségért. Boros Bánk Levente szerint a baloldali politikusok elszakadtak a valóságtól.

Az önámítás példázataként Donáth Annát említette, akiről a Momentum nemrég Facebook-poszt keretében hirdette, hogy a legnépszerűbb baloldali politikus, lévén hogy az emberek 29 százaléka van kedvező véleménnyel róla. „A baloldali politikusok eddig is egy burokban éltek, teljesen elszakadtak a valóságtól, a társadalomtól és a választóktól. Ez is magyarázata annak, hogy miért voltak sikertelenek akkor, amikor kormányon voltak 2010 előtt, és miért következett be a mostani választási kudarc, valamint miért lennének alkalmatlanok arra, hogy az országot vezessék” – mondta. Hozzátette:

ha megnyerték volna a választásokat, akkor „most arról szólna a voksolást követő néhány hét, hogy ki milyen pozíciót kap, milyen állami forrásról rendelkezhet, ki akar miniszter lenni, vagy miniszterelnök-helyettes, államtitkár és állami cégek vezetője. Tehát nem a kormányzással és az ország érdekeivel foglalkoznának, hanem egymás között osztanák fel a hatalmat és a hatalom által felügyelt forrásokat.

A 2010 előtti időszakban már megtapasztaltuk azt is, hogy a rossz kormányzásért és a hibákért senki sem vállal felelősséget, hanem ugyanúgy egy kényszerkoalícióban egymást vádolnák, egymásra mutogatnának és senki sem vállalná a politikai vagy a személyi felelősséget. Mind a választáshoz vezető út, mind a választás maga, mind pedig az eltelt két hét azt bizonyítja, hogy egy kudarcos kormányzás elé nézett volna Magyarország, ha ők kormányra kerülnek” – mondta.