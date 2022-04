Újabb csúcsot döntött a migráció a déli határon

Több mint 2500 bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök az elmúlt hétvégén itthon. Idén egész évben nem érkezett annyi gazdasági bevándorló Magyarország felé, mint a múlt héten. Növekszik a nyomás a Földközi-tengeren is: az NGO-hajók a jó idő miatt újra szerveznek úgynevezett mentőakciókat, hogy összegyűjtsék és Európába szállítsák a tengeren érkező migránsokat – számolt be az M1 Híradója.

Nő a nyomás a déli határon

Szombat reggel a szicíliai kikötőbe érkezett a Sea-Watch 3 nevű NGO-hajó mintegy 3210 migránst szállítva az Európai Unió területére. Korábban több akcióban összegyűjtötték a bevándorlókat a Földközi-tengeren. A partraszállás gördülékenyen haladt: a parti őrség mindenkit regisztrált és az érkezők orvosi ellátást is kaptak. Az olasz hatóságok jelenleg mindenkit fogadnak, aki oda érkezik.

Csak idén már 17 ezer bevándorló jött a kontinensre a Földközi-tengeren keresztül.

Többségük Olaszországba és Spanyolországba érkezik, de a szárazföldi migrációs útvonalakon sincs megállás: Görögországban négy hónap alatt több ezer illegális bevándorlót regisztráltak.

A migrációs nyomás pedig folyamatosan nő, így a konfliktusok is egyre élesebbek. A hétvégén a boszniai Bihács városát rázta meg az az eset, amikor egy pakisztáni férfit a nyílt utcán megöltek a társai.

A tragédia akkor történt, amikor két csoport között tömegverekedés tört ki. Többen megsérültek, egyiküket kórházba kellett szállítani.

A gyilkost nagy erőkkel kereste a rendőrség. Végül Szarajevóban fogtak el három afgán férfit, akiknél a gyilkos fegyvert is megtalálták. Kiderült, hogy a migránsokat már ismerték a rendőrök, hiszen korábban többen is elkövettek közülük hasonló bűncselekményeket. Most gyilkossággal gyanúsítják őket.

Az ilyen esetek elterjedésétől a Vajdaságban is sokan tartanak. A magyar határ szerb oldalára is folyamatosan érkeznek a bevándorlók, sokszor csoportosan.

Az illegális határátlépésre százak várakoznak Horgoson, a helyiek azt mondják: tartanak tőlük.

A nyomás növekedése a magyar határon is lászik. Csak az elmúlt hétvégén több mint két és fél mint ezer illegális migránssal szemben intézkedtek a rendőrök. Egy hét alatt pedig

idén most tartóztattak fel és kísértek vissza a legtöbb határsértőt a hatóságok.

A déli határt 2015 óta védi biztonsági határzár. Magyarország álláspontja azóta változatlan: Magyarország mindenkit megvéd, aki közvetlenül a háború elől menekül, de a gazdasági bevándorlókat meg kell különböztetni a háborús menekültektől.