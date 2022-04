Az orosz import kiváltására vonatkozó uniós javaslatok a „hihetőtől a vadul irreálisig” terjednek – írja a Financial Times. Ha Európa komolyan gondolja, hogy felhagy az orosz energiaimporttal, akkor ellátáskorlátozásra és áramszünetekre kell felkészülnie –hívta fel a figyelmet Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energiapolitikai üzletágvezetője a Financial Times-ban megjelent tanulmányra.

Az Európai Unió tavaly összesen 155 milliárd köbméter orosz gázt importált. Az Európai Bizottság ezt a mennyiséget az idei év végéig a kétharmadára kívánja csökkenteni. A Financial Timesben megjelent tanulmány kivitelezhetőnek tartja ezt a tervet, bár azt is hozzáteszi, hogy a „gazdasági és logisztikai akadályok túlzónak bizonyulhatnak”.

A gazdasági lap az orosz import kiváltására vonatkozó uniós javaslatokat a „hihetőtől a vadul irreálisig” terjedő széles spektrumba utalja. Kifejtik: “ha Európa komolyan gondolja, hogy felhagy az orosz energiaimporttal, akkor ellátáskorlátozásra és áramszünetekre kell felkészülnie“.

Az uniós elképzelés szerint ugyanis az Oroszországból származó gáz kiváltására ötven milliárd köbmétert importált palagázból (LNG) lehetne pótolni, amit a Financial Times hivatkozott cikke a világpolitikai helyzet és Európa infrastrukturális adottságai miatt irreálisnak tart. Tízmilliárd köbmétert alternatív országokból (például Norvégiából) csővezetéken érkező gázból szerezne be. Ezt a lap elképzelhetőnek tartja, bár hozzáteszi, hogy még ez a cél is „jelentős erőfeszítéseket igényel”.

További 3,5 milliárd köbmétert az EU a biometán termelés fokozásából tudna biztosítani. Ezt a célt a műszaki feltételek adottságai miatt nevezte irreális elképzelésnek. Az EU további 14 milliárd köbmétert a lakossági felhasználók „fűtési igényeinek csökkentésével” szeretne megspórolni. A Financial Times szerint „ez megvalósítható, de súlyos társadalmi következményekkel járna” Az önkorlátozó spórolást szorgalmazó terv a szakértő szerint még különböző szabályozási kérdéseket is felvet.

Végezetül az EU elképzelése szerint az orosz importból 24 milliárd köbméternek megfelelő gázt úgynevezett megújuló energiaforrásokkal, mint például napelemek, szélturbinák és hőszivattyúk kiépítésével lehetne megspórolni. A lap szerint a novemberi határidőig ezt a célt „az engedélyezési eljárások és a szükséges kapacitások kiépítése miatt” nem lehet megvalósítani.