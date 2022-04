Dúró Dóra: A Mi Hazánk igényt tart a nemzetbiztonsági bizottság elnöki posztjára

Jakab Péter egy politikai hulla, de a lemondás helyett magával rántja a sírba az ellopott pártját is. Ezt írta közösségi oldalán a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Novák Előd szerint a Jobbiknak mára nem maradt szavazótábora. Sőt: elvei és programja sem. Dúró Dóra szerint a „demokrácia megcsúfolása lenne, hogy az országgyűlésben felelős munkavégzéssel járó pozíciókat birtokolnának olyan pártok, amelyek a magyar társadalomban nem rendelkeznek jelentős beágyazottsággal. Azt javasolja a Mi Hazánk Mozgalom, hogy a valódi erők arányában történjen meg a parlamenti helyek elosztása.

A Mi Hazánk folytatja az utcai politizálást

A balliberális pártok közül a Demokratikus Koalíció kivételével mindenki számára óriási kudarcot hoztak a választások. A Jobbikot „összegyurcsányozták”, ami egy újabb Fidesz-kétharmadot eredményezett. A Mi Hazánk Mozgalom egy másik ellenzéki alternatívát képvisel.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese szerint pártja nem fog „zsigeri politizálást folytatni”, viszont a „magyar nemzet érdekét szolgáló összes javaslatot” támogatják. Kijelentette: az újabb kétharmados kormánypárti győzelem után szükség van a józan ellenzéki politizálásra.

Mint fogalmazott: „sok olyan programpontunk van, amit annak idején a Jobbik képviselt, de most már csak a Mi Hazánk vállalja fel. Ilyen például a mentelmi jog eltörlése. Mi azt valljuk, hogy nincs szükség erre a politikusi privilégiumra. A Jobbik pálfordulásának egyik jele, hogy az országgyűlésben többször is a mentelmi jog fenntartása mellett szavaztak. Számos más tekintetben is a Mi Hazánk Mozgalom viszi tovább azt az értékrendet, amit eredetileg a Jobbik vallott. De most már egészen más kihívásokkal kell szembesülni, mint 2003-ban, vagy 2010-ben” – mondta.

A Mi Hazánk elnökhelyettese szerint a magyar emberek életét az elmúlt két évben leginkább a koronavírus és az azzal kapcsolatos lezárások határozták meg. Ebben a kérdésben egyedül a Mi Hazánk fogalmazott meg oltáskritikus véleményt.

Kijelentette: „rávilágítottunk arra a gazdaságpolitikai átrendeződésre, ami a koronavírus árnyékában lezajlott. E tekintetben a Jobbik teljes mértékben besimult a balliberális oldalba. A Jobbik még a saját alapító nyilatkozatával is szembe ment. A pártot annak idején Pongrátz Gergely ’56-os szabadsághős, a Corvin-köz parancsnoka indította útjára. Testvére, Pongrátz András, aki szintén ’56-os szabadságharcos volt, adta át a zászlót a Mi Hazánk Mozgalom alakulásakor. Számunkra ez nagyon fontos erkölcsi és érzelmi iránymutatás”. Hozzátette: „a szabadságszeretet, az ’56-os szabadságharc tisztelete sokat jelent a Mi Hazánk Mozgalomnak. Fontosnak tartjuk, hogy tovább vigyük ezeket a nemzeti értékeket és megbecsüljük a hőseinket. A Jobbikra ez már nem jellemző”.

A parlamenti bizottsági helyek elosztása kapcsán Dúró Dóra elmondta: szerinte a három lista elve alapján kell kialakítani a struktúrát.

A balliberális tömörülést hat párt alkotja, de közöttük olyanok is akadnak, amelyek Dúró Dóra szerint önállóan még listát sem tudtak volna állítani. Nemlétező, kamupártoknak nevezte ezeket a politikai erőket.

