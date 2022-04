Bombariadó van több budapesti és vidéki plázában is

Hangosbemondóban kérik a vásárlókat a budapesti Árkádban és a Corvin Plázában is, hogy a legrövidebb úton hagyják el az épületet, de az autókat hagyják a parkolókban. Erről érkezett hír a Mammutból, az Aréna Plázából, a Westendből és a MOM Parkból is. Bombariadó van a Debrecen plázában és Győrben is – számolt be az Origo . Országszerte több plázába is bombariadó miatt vonultak ki a rendőrök kedd délután.