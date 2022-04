Több helyen várható hózápor, mutatjuk hol

Európa legnagyobb részén anticiklon az időjárás fő meghatározója.

Estétől észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de ezzel egyidejűleg csapadékra átmenetileg egyre kevesebb helyen számíthatunk. Éjjel főleg a középső országrészben lehet néhol zápor, hódarazápor, a hegyekben hózápor.

Kedden a nap első felében alapvetően sok felhő lesz felettünk, majd egyre inkább szakadozni, gomolyosodni kezd a felhőzet, azonban főleg a keleti, északkeleti megyékben mindvégig vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőtakaró. Szórványosan, a mainál nagyobb számban várható zápor, hódarazápor, néhol zivatar. A hegyekben továbbra is kialakulhatnak hózáporok. Az északi, északkeleti szél estétől mérséklődik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, a kevésbé felhős keleti, északkeleti tájakon lehet gyenge fagy nagyobb területen. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 13 fok között várható.

Időjárási helyzet Európában:

Közép-Európában a magasabb légrétegekben egy hidegcsepp is található, melynek hatására záporok alakulnak ki, amelyeket hó- és jégdara is kísér. A hegyekben hózáporok is előfordulnak. Időjárási frontok kontinensünk délkeleti területein, valamint a nyugati partvidékén találhatók, de jelentősebb csapadék csak a Balkánon, illetve a Boszporusznál fordul elő.

A Kárpát-medence időjárására a fent említett hidegcsepp lesz hatással, ami labilizálja a légkört, így záporok, néhol zivatarok alakulnak ki.

