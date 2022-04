Húsvéthétfőn igazi magyar ízekkel várják a menekülteket a segítségpontokon

Nyolcezernél is több menekült érkezett az elmúlt 24 órában Magyarországra. A nagy roham már lement, a határmenti segítségpontokon nagypénteken volt a legnagyobb forgalom: volt olyan tranzitpont, ahová csaknem félezren érkeztek akkor. A segélyszervezetek továbbra is várják a felajánlásokat, még mindig tartós élelmiszerekre van a legnagyobb szükség – számolt be róla az M1 Híradó.

Nyolcezren érkeztek vasárnap Igazi magyar ízekkel várták a menekülteket a beregsurányi segítségponton hétfőn. Már koradélelőtt elkezdtek főzni az önkéntesek, hogy megvendégeljék az érkezőket. „Herszonból jöttem két kisgyerekkel, a testvérem itt Magyarországon dolgozik már egy ideje, ő fogad majd be minket” – mondta az egyik ukrán menekült. Beregsurányban most 15–20 menekült húzza meg magát, de az M1-nek ők is azt mondták, hogy hamarosan utaznak tovább. A polgármester az M1 Híradónak kifejtette: a nagy roham napokkal ezelőtt lement. Nagypénteken egy nap alatt félezernél is több bajbajutottat kellett ellátniuk, a háború kezdete óta nem jöttek ennyien. „Több mint ötszázan érkeztek csak ide a segítségpontra, akik igénybe vették az itteni szolgáltatást. Ebből olyan százharmincan vették igénybe éjszaka a melegedőt, ez az utóbbi két hét legerősebb száma” – fogalmazott Herka István. Az ünnepek alatt azonban jóval kevesebben érkeznek. Ez látszik a budapesti tranzitpont forgalmán is, ahol szinte csak lézengtek az emberek húsvét hétfőn. A kormányhivatal szerint több mint 300 menekülőnek segítettek a humanitárius tranzitponton húsvétvasárnap. A BRFK adataiból pedig az látszik, hogy vonattal 419-en jöttek a háborús övezetekből. Az érkezők több mint fele gyerek. „Moldován és Románián keresztül jöttünk most. Lengyelországba tartunk, ahol már várnak bennünket” – mondta egy édesanya, aki nemrég érkezett meg kislányával Budapestre. A BOK-csarnokban minden nap más-más karitatív szervezet segíti a bajbajutottakat. A magyar református szeretetszolgálat ügyvezetője, Juhász Márton az M1-en azt mondta, hogy ők a háború első napjától segítenek, határon innen és túl: élelmiszeradományokkal, gyógyszerszállítmányokkal és például lelki segítségnyújtással. Csak vasárnap nyolcezernél is több menekült érkezett Magyarországra, akik közül 467-en kaptak ideiglenes tartózkodási engedélyt. Az adatokból látszik, hogy az előző hetekhez képest csökkent azoknak a száma, akik közvetlenöl az ukrán-magyar határon jönnek át. A menekültek többsége most Ukrajnából Romániába megy, és csak onnan érkezik Magyarországra.