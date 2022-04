Dolinszky Gábor: Hívjuk segítségül az Úr szent lelkét, hogy adjon békességet szerte a világban

Húsvét ünnepe az örömöt hordozza magában, az Ukrajnában dúló háború miatt azonban az idei ünnepen szomorúságot is érzünk – mondta Dolinszky Gábor. A szerbiai evangélikus püspökhelyettes kiemelte, gondoljunk a nehéz helyzetben lévő testvéreinkre is, és imádkozzunk értük húsvétkor – hangzott el az M1 Híradójában.

Vajdasági ünnepi köszöntő

Dolinszky Gábor ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Az idei esztendőben kiemelten fontos, hogy egymásra is gondoljunk, egymásra is tekintsünk, egymásért is imádkozzunk, és gondoljunk egymásra. Hiszen mindnyájan összetartozunk, egy nagy család vagyunk.”

A szerbiai evangélikus püspökhelyettes felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi hangulat, és a feltámadás öröme mellett fontos, hogy imádkozzunk egymásért, és érezzük a szomorúságot az Ukrajnában dúló háború miatt. „Imádságunkban gondoljunk egymásra, hívjuk segítségül az Úr szent lelkét, hogy adjon békességet, ne csak otthonainkban, ne csak az ünnepben, hanem mindenhol, szerte a világban” – hangsúlyozta.