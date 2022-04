Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti: Hétfőn napközben egyre több gomolyfelhő képződik, amelyek időszakosan össze is állhatnak, és akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot.

Időjárási helyzet Európában:

—————————-

Skandinávia felől Közép-Európa felé anticiklon terjeszkedik, hatására kontinensünk nagyobb részén nyugodt, csendes az idő, sokat süt a nap, de a sokévi átlagnál alacsonyabban alakulnak a hőmérsékletek. Változékonyabb időjárás jellemző a Brit-szigeteken egy hosszan elnyúló front miatt, arrafelé helyenként eső, záporeső is előfordul.

A Balkán-félszigeten, a Fekete-tenger tágabb térségében és a Kelet-európai-síkság egyes részein tartósabban felhős az idő, többfelé fordul elő eső, záporeső, néhány helyen hózápor is kialakul. A Kárpát-medence időjárását alapvetően anticiklon alakítja, azonban ennek peremén egy hidegcsepp érkezik, emiatt hétfőn elszórtan záporokra is számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig:

—————————————————

Vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, északkeleten néhol záporesővel. Éjszakára a legtöbb helyen csökken a felhőzet, de maradnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. Hétfőn napközben egyre több gomolyfelhő képződik, amelyek időszakosan össze is állhatnak, és akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot.

Elszórtan záporeső, hódara zápor, a hegyekben hózápor is előfordulhat. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nagy területen erős, keleten időnként viharossá fokozódó északkeleti, északi szél estétől mérséklődik, és hétfőn már csak helyenként, főként záporok környezetében lehet szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +5 fok között alakul. Gyenge fagy akár nagyobb területen is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 8 és 13 fok között várható.