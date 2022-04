Tordai Bence: Ideje megindítani a fegyverszállításokat Ukrajnának

Itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország is megkezdje a direkt fegyverszállításokat, és végrehajtsa a szankciókat – írja közösségi oldalán a Párbeszéd országgyűlési képviselője. Tordai Bence nem penget új húrokat: a baloldal politikusai a választási kampányban is bevetették – majd a békepárti közhangulatot letapogatva szüneteltették – a háborús retorikát.

Április 15-én közzétett bejegyzésében a Párbeszéd politikusa beszámol a katinyi vérengzés áldozatainak emlékműve előtti tiszteletadásról, amelyben éles párhuzamot von a második világháborúban lemészárolt lengyel mártírok és a jelenlegi ukrajnai háború polgári áldozatai, illetve az akkori és a jelenlegi moszkvai vezetés között.

„Nekünk, békepárti európaiaknak, magyaroknak pedig támogatnunk kell Ukrajnai népeinek, közte a kárpátaljai magyaroknak a hős honvédő háborúját. Ezért fontos, hogy az európai országok szinte kivétel nélkül fegyvert szállítanak Ukrajnának, ráadásul a közös uniós fegyverszállításnak részese Magyarország már ma is, a politikai döntésen és a finanszírozáson keresztül”

– írja Tordai, majd felszólítja a kormányt az általa „orosz kémbanknak” titulált Nemzetközi Beruházási Bank (International Investment Bank, IIB) és „az orosz kémek” kiűzésére, a Paks2 projekt leállítására, valamint a „zöld rezsipolitika” megkezdésére, azaz a magyar energiafüggetlenség erősítésére és az energiahatékonyság fokozására. Mint fogalmazott:

A béke, a biztonság és az igazság érdekében itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország is megkezdje a direkt fegyverszállításokat, és végrehajtsa a szankciókat

Mint arról korábban beszámoltunk, az április 3-i választáson alulmaradt baloldal kormányfőjelöltje és politikusai a kampány folyamán több alkalommal is az ukrajnai fegyverszállítások megindítása mellett érveltek, a békepárti közhangulatot idővel felismerő ellenzék kiemeltje, Márki-Zay Péter azonban folyamatosan tagadni próbálta korábbi nyilatkozatait. Ezek között szerepelt az a kijelentés is, hogy NATO-kérésre a hódmezővásárhelyi polgármester magyar katonákat küldene a háborús térségbe. A baloldali politikusok, közszereplők közül Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere, Juhász Ferenc, Iványi Gábor lelkész és a DK-s Rónai Sándor, valamint az LMP-s Demeter Márta is a fegyverszállítások megindítása mellett érvelt.

Kiemelt kép: Tordai Bence