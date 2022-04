Már a lisztet is hazugságokra használja a liberális média

Az Index egy külföldön élő olvasójuk fotójára hivatkozva arról írt, hogy Hollandiában olcsóbb a liszt, mint Magyarországon, ám ez nem igaz. Elképzelhető, hogy a külföldi nyelven íródott szövegekkel, vagy a magyarországi árakkal akadnak gondjai az Indexnek, de az sem zárható ki, hogy a hangulatkeltés, esetleg a klikkvadászat erősebb hajtóerő volt, mint a tárgyilagos újságírás.

„Egy Hollandiában élő olvasónktól kaptunk egy fotót nemrég, aki az egyik szupermarketben sétálva arra lett figyelmes, hogy a Magyarországról exportált búzafinomliszt ottani ára 4 kilogrammos kiszerelés esetén 2 euró” – olvasható az Index anyagában. A fake news cikket természetesen több baloldali portál is átvette, tették ezt anélkül, hogy egy kicsit is utánanéztek volna a tartalmának.

A képen látható feliraton ugyanis valójában az szerepel, hogy bevásárlókocsinként 4 x 1000 gramm liszt vehető (tehát sem egyedül, sem a családdal érkezve nem lehet ennél többet vásárolni), amelynek darabja 1,99 euró, azaz mintegy 750 forint.

A lap Facebook oldalán lévő poszt alatt több Hollandiában élő kommentelő még ennek ellenére is arról érdeklődött, hogy hol készült a kép, mert szerintük a liszt az ország bizonyos részein hetek óta hiánycikk és olyan is akadt, akinek egy kilót 2,5 euróért sikerült megvennie.

Ettől függetlenül a kéteurós ár nem tűnik kevésnek, mert a hirado.hu egy gyors kereséssel talált néhány olyan holland láncot, amelynek az online felületén egy euró körüli áron is lehet lisztet találni. Kilónként 50 eurócentért azonban sehol nem láttunk lisztet, de legyünk jóindulatúak és tételezzük fel, hogy a bolt kiírása a hibás és valóban négy kiló lisztet lehetett kapni 2 euróért. Az Index ebben az esetben is csúsztat és hangulatot kelt, az egyik legnagyobb magyar bevásárlólánc weboldalán ugyanis már 149 vagy 165 forintos kilónkénti áron is találunk két különféle márkájú finomlisztet. Ebből négy darabot a kosárba téve 596 vagy 660 forintot kellene fizetnünk, ami átszámítva bőven két euró alatt van. Arról nem beszélve, hogy ennél a magyar üzletláncnál nem tapasztaltunk mennyiségi korlátozást.