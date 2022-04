Magyar Nemzet: A szemétben landoltak a DK-s választók adatai

A szemétbe kerültek a Demokratikus Koalíció (DK) adatgyűjtő ívei Kiskunhalason. A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat egy névtelenséget kérő személy juttatta el a helyi jegyzőhöz, aki továbbította azokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) – írja szombati számában a Magyar Nemzet.

A napilap cikke ismerteti, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) a választást követően felmondta a kiskunhalasi irodája bérleti szerződését, és kipakolta az ingatlant. Vélhetően a helyiség kiürítése során kerülhettek az iratok a szemétbe. Az ívekről készült képen jól látható a DK logója, a párt aktivistái az adatfelvétel helyszíneként két környékbeli település, Hajós és Mélykút piacát jelölték meg.

A papírokon a támogatók neve, címe, telefonszáma és egyes esetekben e-mail-címe is szerepelt, valamint az aláírásuk. A paksamétában voltak előválasztási dokumentumok is, például egy magánszemély által aláírt úgynevezett értéknyilatkozat és Márki-Zay Pétert, Dobrev Klárát, valamint a helyi jelöltet, Horváth Roland Károlyt támogató aláírások és a kitöltők adatai is olvashatóak.

A dokumentumokat megtaláló személy az iratokat elküldte a helyi jegyzőnek,

hogy az megtegye a szükséges intézkedéseket. Érdemes kiemelni: ezek a papírok nem az országgyűlési választás hivatalos dokumentumai, hanem a pártok olyan aláírásgyűjtő ívei, amelyek a választókkal való kapcsolattartást szolgálják.

A levél tartalmával kapcsolatban a Magyar Nemzet megkereste Kiskunhalas jegyzőjét, hogy valóban eljutott-e hozzá az említett paksaméta. Kollárné Lengyel Linda megerősítette: megkapta a dokumentumokat, és ezek valóban egy párt szimpatizánsaival kapcsolatos információkat hordoznak.

Mint mondta, mivel ezek az ívek személyes adatokat tartalmaznak, és az azon szereplő személyek beazonosíthatóak, ezért ezt aggályosnak minősíthetik adatvédelmi szempontból. A dokumentumokat a hivatal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) továbbította. Hozzátette:

aki esetleg szerepelhet egy ilyen listán, az külön bejelentést tehet a NAIH felé.

A jegyző úgy tájékoztatott, hogy az efféle iratokat a jogszabályok szerint csak úgy lehet kidobni, ha előbb felismerhetetlenné tették az íveken szereplő adatokat, ami a papírok ledarálását vagy az adatok kitakarását jelenti.