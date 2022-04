Ma éjjel érkezik az év első látványos meteorraja – Égi jelenségek áprilisban

Az év első jelentős meteorraja – amelyet ráadásul kellemesebb körülmények közt figyelhetünk meg – a Lyridák, április 15-29 közt aktív – számol be a National Geographic.

A raj maximumára 66,5 százalékos holdfény mellett, április 21-22-én éjjel kerül sor, és bár a radiáns már este 10 felé a horizont felett lesz, igazán jó meteorhullásra csak az éjszaka második felében, a hajnal előtti órákban lehet számítani.

A radiáns a keleti égen, a Lant (Lyra) csillagkép legfényesebb csillaga, a Vega közelében van, de meteor az égen bárhol megjelenhet, így a megfigyeléshez inkább a legkevésbé fényszennyezett égrészt érdemes figyelni.

Ugyanekkor viszont már aktív lesz az Éta Aquaridák raja is, amely majd csak májusban éri el a csúcsát, ám, ha olyan gyors meteor látható hajnalban, amely a délkeleti horizonttól, a Szaturnusz közeléből indul, akkor az ebbe az utóbbi rajba tartozhat. A Lyridák esetében érdemes megvárni azt, míg pirkadni kezd, ugyanis nem ritkák a fényes rajtagok, amelyek már pirosló horizont felett is szépen látszanak.

Ha ön városi környezetben él, legjobb kilátás érdekében érdemes egy olyan helyre autózni, amely kevésbé fényszennyezett, ahol nem zavaróak a városi fények.

Keressen egy szabad, nyitott területet, ahonnan szabad kilátás nyílik az égre. Adjon körülbelül 20-30 percet a szemének – anélkül, hogy a telefonjába vagy más elektronikai eszközeibe nézne –, hogy alkalmazkodjon a sötétséghez, így a meteorok könnyebben észlelhetők.

A telihold a keleti határ közelében 19:07-kor kel, ez napnyugta előtt 15 perccel lesz, így egyszerre láthatjuk az égen a Hold és a Nap korongját. Budapesten 19:18, nyugaton pedig 19:28 a holdkelte ideje. A telihold alacsonyan jár az égi útján ebben az időszakban.

Saturn, Mars, Venus and Jupiter will align nicely this month in rare celestial spectacle https://t.co/DxCkljFPsk

— Daily Mail US (@DailyMail) April 13, 2022