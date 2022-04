Már csütörtökön húsvéti programokat tartottak országszerte. A tojásfestés, és húsvéti kalácssütés mellett nyuszit is simogathattak a gyerekek. De megnyitotta kapuit a debreceni vidámpark is. A hosszú hétvégén is sok programmal készülnek például a nemzeti parkok és erdőgazdaságok. Érdemes tájékozódni helyszín alapján az aktuális eseményekről – számolt be róla az M1 Híradó.

Programokkal készülnek a húsvétra