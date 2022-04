Mesterházy Attila: Gyurcsány Ferencből egy is elég

Gyurcsány Ferencből egy is elég – így reagált Mesterházy Attila. Pedig úgy tűnik, semmi sem állíthatja meg Gyurcsány Ferencet, hogy minden eddiginél jobban a baloldal legnagyobb győztese – még a kormánykritikus hírportálok is erről írnak a választás után. A 24.hu cikke szerinte azzal, hogy a DK az eddigi 9 helyett 15 képviselőt küldhet a parlamentbe, Gyurcsány Ferenc pártja az előző ciklushoz képest 400 millió forinttal több forrást vehet fel az Országgyűléstől. Közben hiába tart tíz napja az üzengetés a baloldalon arról, ki a felelős a történelmi vereségért, Gyurcsány Ferencről eddig leperegtek a kritikák. A volt miniszterelnök kijelentette: nem mond le, sőt, szerinte az egyetlen út, ha több Gyurcsány lesz – hangzott el az M1 Híradójában.

Bűnbakot keres a baloldal

„Azért léptem vissza, hogy ne Dobrev Klára legyen a jelölt” – Karácsony Gergely néhány napja az Indexnek beszélt arról, hogy miért állt el az előválasztástól Márki-Zay Péter javára tavaly ősszel. A főpolgármester állítása szerint azt próbálta megakadályozni, hogy Gyurcsány Ferenc szerezzen erőfölényt.

Az LMP-s Ungár Péter szerint jórészt ez vezetett ahhoz, hogy a baloldal csúfos vereséget szenvedett április 3-án.

A baloldali listán képviselői helyet szerző politikus az Inforádió műsorában Karácsony Gergelyt okolta, mert szerinte a főpolgármester a kampányban rossz döntéseket hozott.

„Visszalépett neki mégiscsak egy jelölt, aki amúgy magát baloldalinak tartja. Karácsony Gergely a neve. Visszalépett úgy, hogy szerinte a baloldali zöld politikának nincs többsége, és úgy, hogy a szavazóit arra kérte, hogy egy jobboldali jelöltre szavazzanak. Szerintem ebben Karácsony Gergelynek van felelőssége” – fogalmazott Ungár Péter.

Karácsony Gergely viszont már a választás estéjén a többi pártvezetőre mutogatott és arról beszélt: szerinte a felelősség közös.

Csakhogy miközben Karácsony Gergely állítása szerint Gyurcsány Ferencet próbálta háttérbe szorítani, a baloldal közös listáján és végül a parlamentben is a DK szerezte meg a legtöbb ellenzéki helyet. A volt miniszterelnök és pártja ebben a tudatban már a vereség estéjén teljes létszámban sorakozott fel. Gyurcsány Ferenc a videóüzenetben Márki-Zay Péter személyében a baloldal bűnbakját is kijelölte.

A gondolatmenetet pár nap múlva az ellenzéki pártvezetők közül elsőként megtartott értékelőbeszédében is folytatta. Az ellenzéki pártvezetőknek közben azt üzente: feleségével leváltották volna a kormányt.

Szerinte olyannyira, hogy Gyurcsány Ferenc a beszéd végére már azt fejtegette: a baloldal egyetlen jövője abban van, ha több Gyurcsány lesz.

Mesterházy Attila ezzel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy „én nem hiszem, hogy szeretnék Gyurcsány Ferenc lenni. Abból elég egy is.”

Gyurcsány Ferenc mondatai nem arattak osztatlan sikert a baloldalon. Az MSZP-s Mesterházy Attila az ATV műsorában amellett érvelt, hogy a gyurcsányosodás helyett inkább lemondásra lenne szükség.

Gyurcsány Ferenc ezt a gondolatot is elhárította és világossá tette: nem mond le. Sőt szerinte mindegy, hogy a baloldalon valaki akar-e Gyurcsány lenni, mert – ahogy fogalmazott – már mindenki az.

„Mindegy, hogy mit gondoltok! És ezt mondom mindazoknak, akik menekülnek a gyurcsányozás elől. Akik a maguk politikai tevékenységét, identitását, programját abból vezetik le, hogy nem akarnak Gyurcsány lenni. Elkéstetek fiúk. Azok vagytok!” – mondta Gyurcsány Ferenc.

A Demokratikus Koalíció a választás legnagyobb nyertese – a voksolás után tíz nappal még a baloldali 24.hu is erről ír. A portál arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a hatpárti együttműködés leszerepelt, Gyurcsány Ferenc gyűjtötte maga köré a legnagyobb frakciót a parlamentben. Az eddigi 9 helyett 15 DK-s került be a parlamentbe. Ezzel Gyurcsány Ferenc pártja anyagilag is a legjobban járt a baloldalon. Az Országgyűléstől évi 1,2 milliárd forint forrást vehet fel, 400 millió forinttal többet mint eddig.