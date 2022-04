Két kamion és két személyautó ütközött, több kilométeres a torlódás

Az M4-es autóút 25-ös kilométerszelvényében, Üllőnél két kamion, valamint két személyautó ütközött, a baleset miatt mindkét irányban óriási a torlódás - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtök délelőtt a rendőrség honlapján.

A reggel 8 órakor történt ütközés miatt mindkét irányban sávokat zártak le, ezért a rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt.

Előzőleg a katasztrófavédelem a honlapján számolt be arról, hogy a baleset következtében az egyik kamion felborult. A fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek, a műszaki mentési munkálatokhoz a fővárosi egységek daruja is elindult.

Az MTI információi szerint a balesetben senki sem sérült meg.

A címlapfotó illusztráció.