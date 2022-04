Eláruljuk a húsvéti sonka főzésének titkát

Egyetlen húsvéti asztalról sem hiányozhatnak a hagyományos étkek, mint például a sonka, ezért a sonkamesterek és a húsüzemek hónapok óta készülnek az ünnepre.

Magyar Gazda – Húsvéti sonka (2022. április 11.)

Sonkát egész évben lehet kapni, azonban a húsvéti időszakban óriási a kereslet.

„Ötven százalékkal több munkánk van, még Pestről is lejárnak vásárolni, valamint a környező településekről is, így nagy mennyiségű sonkát tudunk értékesíteni ” – mondta Topár István, a Priváthús Mórahalom Kft. ügyvezetője hozzátéve, hogy a tapasztalatok alapján, a hagyományos sonkakészítésnek van jövője, ugyanis a házias jellegű ételeket nagyon kedvelik az emberek.

Nőtt az ünnepre vásárolt élelmiszerek mennyisége

A piackutatások szerint az elmúlt években folyamatosan növekedett a családok által húsvétra vásárolt élelmiszerek mennyisége, ugyanakkor a fogyasztók jóval tudatosabban választanak.

„2011-hez képest csaknem megmásfélszereződött, amennyit a háztartások hazavisznek, sokkal több háztartás is vásárol, sokkal többet költenek a húsvétra egy-egy évben. Elolvassuk, hogy mi van a termékeken, megnézzük, hogy milyen minőségű alapanyagokból készült. Sokkal tudatosabban próbálunk táplálkozni ”– fogalmazott Turcsán Tünde, a GFK Hungária FMCG üzletág igazgatója.

A tudatosság a húsvéti sonka kiválasztásánál is célszerű, a gyorspácolt készítményektől a parasztsonkáig nagyon széles a kínálat

„Minden terméknél fontos, hogy az, ami szabadon szokott lenni – pl. parasztsonka– , ott is kell hogy legyen címke, ami a termék leírást tartalmazza. Minden fel legyen tüntetve, az is, hogy milyen elkészítéssel tálalható a sonka, fontos megnézni a lejárati dátumot, és azt is, hogy ki a gyártója – ha bármi probléma lenne, vissza lehessen követni a terméket” – tájékoztatott Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének titkára.

Kapcsolódó tartalom

A szakemberek szerint a sonkát lassú tűzön érdemes főzni, ha túl nagy a láng, előfordulhat, hogy mire a sonka belseje megpuhul a külseje szétfő. Az elkészült sonkához pedig vásároljunk kiváló minőségű magyar zöldségeket, amelyek már megjelentek a piacokon és az üzletek polcain.