Csúcson a hazai turizmus: tele lesznek a szállodák húsvétkor, a foglalások száma megdöntötte a járvány előtti szintet

Rekordot hozhat a húsvét a hazai szállodákban. Már most több a foglalás a hosszú hétvégére, mint 2019-ben ugyanebben az időszakban. A vendéglátósok úgy számolnak, hogy az idegenforgalom újraindulhat és több lesz a turista, mint a járvány előtti utolsó évben. Szakemberek rekordnyarat várnak Magyarországon – számolt be az M1 Híradó.

Teltházasak a szállodák ünnepkor

Egyedülálló látványt nyújt a világhírű sódomb Egerszalókon. A környéki wellness szállodában már egy hónappal ezelőtt elfogytak a szobák. Egerszalóktól nem messze van az Egri vár, ahol ezen a hétvégén húsvéti programokkal várják a családokat – számolt be az M1 Híradója.

Tele vannak a szállodák a Balatonnál is. Balatonkenesén a lezárások feloldása óta szinte minden hétvége foglalt. Egy kimutatás szerint 2019-hez képest átlagosan 30 százalékkal kell többet fizetni egy éjszakáért a vendégeknek. Ennek ellenére azonban

szinte minden szálloda megtelt.

Csakúgy, mint az egyik hajdúszoboszlói hotel. Márkus Sándor a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke elmondta: nagyon közel teltházas, 95 százalék körüli kihasználtsággal fognak működni. Hozzátette, jó hír, hogy ez egész Hajdúszoboszlóra vonatkozik.

A nagyvárosi szállodák többségében is lefoglalták már a szobákat, az adatokból pedig látszik, hogy az vendégéjszakák száma folyamatosan nő.

A négynapos hosszú hétvégén a legtöbben Egerbe, Budapestre, Gyulára, Hajdúszoboszlóra és Pécsre mennek pihenni. Ezt mutatja a szállás.hu felmérése. De sokakat vonz még Hévíz és a Balaton térsége is.

Szakemberek szerint 2019-hez képest idén robbanásszerűen megugrott a foglalások száma.

„Az első negyedév eredményeit is most értékeltük ki és ez alapján is az látszik, hogy az egész első negyedében a foglaltsági szint az jóval a 2019-es szint felett volt, tehát hogyha ezek a trendek folytatódnak, akkor mind a pünkösd, mind pedig a nyár és a kora őszi időszak is erős lehet belföldi turizmusban” – mondta Kelemen Lili, a szállás.hu sajtószóvívője.

A mostani hosszú hétvégén akár 25 százalékkal is megnőhet a szállodák forgalma a pandémia előtti időszakhoz képest. Idén nyáron pedig újabb rekordok születhetnek a belföldi turizmusban.

A címlapfotó illusztráció.