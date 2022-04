Keddenként időpontfoglalással, péntekenként pedig anélkül is be lehet adatni a vakcinát. Az oltás továbbra is minden oltatlannak javasolt, a megerősítő vakcina pedig azoknak, akik 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.

Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/pentekenkent-lesz-oltasi-akcionap-korhazi-oltopontokon