Mindenki a csodájára jár a 325 kilós kéthelyi tojásnak

325 kilós tojással és óriás nyúllal várják a húsvétot a Somogy megyei Kéthelyen. A településen a húsvéti díszítést 2015-ben kezdték, az elmúlt két évben a járvány miatt nem készítettek ilyen dekorációt, most viszont már tojásalagút is várja a látogatókat – számolt be róla az M1 Híradó.

325 kilós tojás Kéthelyen Megállás nélkül érkeznek a családok, a kéthelyi főtérre. Sokan az óriásnyúllal és az óriástojással akarnak fotót készíteni. A helyiek ugyanis egy 325 kilós óriástojást is kiállítottak. A 2 és fél méter magas tojás elkészítéséhez 8 köbméter polisztirolt és 125 kiló vakolóanyagot használtak fel. Az óriástojás mellett óriásnyúl is van. De a falu központját gyakorlatilag színes tojásokkal díszítik mindenhol. Kéthelyen 2015-ben kezdték el a húsvéti díszítést a falu központjában, amivel országos hírű is lett a település. Vannak, akik évek óta visszajárnak. Tojásalagutat is kialakítottak, ahol éjszakánként világítanak a tojások. A húsvétpark április végéig látható. Május elsején átalakítják a dekorációt, akkor májusfája díszíti majd Kéthely központját. Címlapfotó: MTI/Varga György