Karácsony Gergelynek már nem annyira fontos a Fudanról szóló népszavazás

Karácsony Gergelynek már nem népszavazással szeretné hatályon kívül helyezni a Diákvárosról és a Fudan Egyetemről szóló törvényt. A főpolgármester ugyanis felszólított valamennyi budapesti országgyűlési képviselőt, hogy közösen dolgozzanak ki egy törvényjavaslatot, amely hatályon kívül helyezi az imént említett törvényt. Ez azért meglepő, mert Karácsony mindenképpen népszavazást kívánt tartani az ügyben, a baloldal még aláírást is gyűjtött a témában és egy ideig ez volt a fő kampányüzenetük.

A főpolgármester a fővárosi közgyűlés szerdai ülésén arra kérte az összes megválasztott budapesti országgyűlési képviselőt, hogy dolgozzanak ki egy javaslatot „amely rendelkezik a Fudan-törvény hatályon kívül helyezéséről”.

Karácsony Gergely korábban még arról beszélt, hogy népszavazás lesz a Fudan Egyetemről. Azonban most úgy tűnik, hogy megváltozott a véleménye, hiszen már nem a népszavazás végeredményével, hanem egy törvénymódosítással kívánja megakadályozni a Fudan Egyetem megépülését.

Karácsony Gergely 2021. júniusában jelentette be, hogy népszavazást kezdeményez ebben az ügyben. A Kúria jóvá is hagyta a Fudanról és az álláskeresési járadékról szóló két népszavazási kezdeményezést – ezt Karácsony Gergely tavaly december 8-án jelentette be.

Ugyanezen a napon a főpolgármester közösségi oldalán azt írta, hogy „Egy-két napon belül átvesszük az íveket, és még az idén összegyűjtünk 200 ezer aláírást, hogy véleményt mondhassunk a jövőnkről.”

A főpolgármester az aláírásgyűjtő ívek átvételekor arról is beszélt, hogy az aláírásgyűjtés megkezdésével eljött az ideje a kormányváltásnak is. Az aláírásgyűjtés azonban lassan haladt.

Végül tavaly év vége helyett csak január 21-én adták le az összegyűjtött íveket a Nemzeti Választási Irodánál.