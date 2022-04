Karácsony Gergely tévesen értelmezi a budapesti választási eredményeket

Karácsony Gergely főpolgármester szerint Budapesten az ellenzék „akkora győzelmet aratott, hogy az a Holdról is látszik, de a Karmelita kolostorból mindenképp”. A tények azonban mást mondanak, mert a Fidesz–KDNP a fővárosban is megerősödött, sokkal több voksot gyűjtött be, mint ahányat a 2018-as országgyűlési, vagy a 2019-es önkormányzati választások alkalmával kapott. A fővárosi baloldal azonban sokkal rosszabb eredménnyel zárta a hétvégi voksolást, mint a 2018-as vagy a 2019-es választásokat.

A Fővárosi Közgyűlésen napirend előtt elmondott felszólalásában Karácsony Gergely a választások nyomán kialakult helyzetet értékelve azt fejtegette, hogy Budapest lakossága „más értékek mellett tett hitet", mint a vidéken élő emberek. A főpolgármester szerint Budapesten az ellenzék „akkora győzelmet aratott, hogy az a Holdról is látszik, de a Karmelita kolostorból mindenképp". Csakhogy ez nem teljesen fedi a valóságot. Ha ugyanis alaposabban szemügyre vesszük, hogy milyen választási eredményt ért el a fővárosban a Fidesz–KDNP, és az ellenében színre lépő hat ellenzéki párt, akkor azt láthatjuk, hogy Budapesten sem úgy szerepeltek, mint ahogyan várták. Karácsony Gergely: Én a tanácstalanságot javaslom most magunknak A főpolgármester elmondta: „húsz éve nem volt még egy olyan választás, amit ennyire benéztem volna, ezt intellektuálisan is fel kell dolgoznom". A legutóbbi önkormányzati választások alkalmával ugyanis Karácsony Gergelyt még abszolút többség támogatta, s a szavazatok 50,8 százalékával választották meg főpolgármesternek. Most vasárnap azonban a hat összefogott balliberális párt együttes ereje sem ért el ilyen arányú eredményt, lévén hogy a lakosságnak már csak a 47,3 százaléka szavazott számukra bizalmat. A Fidesz–KDNP fővárosi listája pedig 41,3 százalékot kapott, ami egyrészt nem jelent jelentős lemaradást, másrészt pedig arra is rávilágít, hogy 2019 óta a fővárosban is meggyengült a baloldal. Mint azt a hirado.hu is megírta, korábban az egyesült baloldal politikusai – többek között maga Karácsony Gergely is – számos esetben beszéltek arról, hogy az összes budapesti egyéni választókerületet meg fogják nyerni. Végül ez sem sikerült. A Fidesz–KDNP fővárosi erősödését a statisztikai színfalak mögötti folyamatok azonban egyértelműen jelzik, hiszen a kétmilliós nagyvárosban három körzet kivételével mindenhol sokkal több szavazatot kapott, mint a 2019-es önkormányzati választások során. E pedig egyértelműen jelzi, hogy a kormánypártok Budapesten is megerősödtek. Ezt egy másik adat is mutatja, hiszen amíg a 2018-as országgyűlési választások során a 18 egyéni választókörzetből tízben nem tudta elérni a 40 százalékos eredményt, addig most négy körzet kivételével mindenhol meghaladta azt.