Húsvét: hagyományok, zene, gasztronómia a közmédia műsoraiban

A kereszténység legnagyobb ünnepe játssza a főszerepet a közmédia húsvéti műsoraiban. A hallgatók megismerkedhetnek hazánk és más népek szokásaival, a keresztény hagyományokkal, de nem marad ki a gasztronómia sem, Borbás Marcsinál csülkös kalács, a Főmenüben pedig tojásos ételek készülnek.

A Duna magazinműsorai, a Család-barát és az Almárium több témában is foglalkozik a húsvéttal, az április 14-én 17 órakor kezdődő Ridikülben pedig a kereszténység legnagyobb ünnepe kerül központba. A nézők megismerhetik a keresztény hagyományokon túl, a népi szokásokat, megtudhatják, mi a jó sonka titka, honnan ered a locsolás hagyománya és milyen technikákkal érdemes tojást festeni. Minden étel főszereplője a tojás lesz az április 16-án, szombaton 17 órától kezdődő Főmenüben. Böröcz Zsófia egy klasszikus desszertet, a madártejet, míg Széll Tamás tojásos galuskát készít persze csavar egy picit az alaprecepten. A menüt tojásleves és skót tojás zárja majd. Borbás Marcsi szakácskönyve is húsvéti fogást mutat be. Az április 17-i adásban egy sós kalácstésztában sült csülök receptjét ismerhetik meg a nézők. Vendégként érkezik hozzá Gianni Annoni és Rosario Simeoli, a séfek elárulják, vajon kerül-e tésztaétel az olasz húsvéti asztalra.

Húsvét vasárnapján, amikor véget ér a böjt, jól betárazott vidámságokkal várja a nézőket a 19:45-kor kezdődő Magyarország, szeretlek!. Mivel ekkor van a Cirkuszi Világnap, ezért a műsorba ehhez kapcsolódó vendégek is érkeznek, mint például Ungár Anikó bűvész, vagy Csanády Bernát légtornász. Rajtuk kívül Kecskés Lilla, az M5 műsorvezetője, Baronits Gábor színész, Kirchknopf Gergő az Ocho Macho frontembere, és Kohánszky Roy, a Roy és Ádám trió tagja várja a Duna nézőit.

Az M5 Librettó című műsora már szerdán a nagyhéthez kapcsolódó filmeket ajánlja a nézőknek. Szó lesz egy bemutatóról is, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás kabalakutyájáról készített Fátyol – Erdőn innen, városon túl című alkotásról is, amelynek premierje április 18-án lesz a Dunán. A hitről írt dalt két fiatal, sikeres zenész, Ferencz Péter és Andelic Jonathan csütörtökön este érkezik közös projektjükkel a Librettóba. A vasárnap 18:15-től látható Multiverzum is népművészeti témákkal foglalkozik, és bemutat néhányat a tojásfestés hagyományai, technikái közül.

Tematikus beszélgetésekkel várja hallgatóit a Petőfi Rádió a hosszú hétvégén. A Hétvége Petőfivel című műsorban pénteken Kunszabó Zoltán diakónus beszél a húsvétról egyházi szemmel. Szombaton Kasza Gyula, a Nébih Maradék nélkül programjának vezetője az élelmiszer-pazarlásra hívja fel a figyelmet, vasárnap pedig arról lesz szó, miért nem jó élő nyuszit ajándékozni húsvétkor. Hétfőn a szokások kerülnek középpontba, méghozzá úgy, hogy a rádió kollégái mesélik el, milyen volt gyerekkorukban és milyen most a húsvéti ünnep.

Az ünnephez kapcsolódva április 15-17. között Johann Sebastian Bach nagyszabású egyházi műveit hallhatják a Bartók Rádió koncertsávjában. Nagypénteken a János-passió Sir John Eliot Gardiner, nagyszombaton a Máté-passió Sir Simon Rattle vezényletével hangzik el, húsvétvasárnap pedig a h-moll mise csendül fel szakavatott régizenei tolmácsolásban. Ezen kívül a húsvét hangulatához illő zenéket sugároz a csatorna a nagypénteki Ars nova és Éjszakai Jazzklub, a nagyszombati Mesterek órája, Cine-java és Kvartett című műsorokban.

A Dankó Rádió világzenei műsorában, a Népek dalaiban bemutatják a különböző népek, hogyan készülnek a húsvétra és miként zajlik náluk az ünnep. A hét nap alatt olyan színes történeteket ismerhetnek meg a 21 órakor kezdődő műsorban, mint a firenzei szekérrobbantás 350 éves hagyományát, kiderül, miért ültetnek a finnek ilyenkor füvet egy díszes cserépbe, vagy milyen különös időtöltése van ekkor a norvégoknak. Ünnepre hangolt zenékkel is várják a hallgatókat, pénteken este a magyar népzenét játszó Magos Együttes MÜPÁ-ban rögzített koncertjét is meghallgathatják.

A Kossuth Rádió 19:30-kor kezdődő Nagyok című műsorában április 14-én és 15-én kétrészes beszélgetést hallhatnak Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával. Az április 15-én 15:30-kor kezdődő Kalendárium is húsvéti tematikával várja a hallgatókat. A nagypénteki adásában – többek között – megismerkedhetnek Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi Mária evangéliuma című rockoperájával, amelyet 30 évvel ezelőtt mutattak be, azóta pedig a színházak visszatérő sikerdarabja. Az Estében április 15-én Balog Zoltán református püspök vendége Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök lesz. Április 16-án a Kossuth Rádió 13 órakor kezdődő műsorában Kósa Klára keramikus beszél a húsvét szimbolikájáról. A 16.30-kor kezdődő A tapasztott földtől a húsvéti fesztiválokig című műsorban pedig olyan kérdésekre keresik a választ Juhász Katalin néprajzkutatóval, hogy elődeink miként készültek a húsvétra, vagy van-e még hagyománytisztelő közösség hagyományos húsvéti szokásokkal. Április 17-én a V4 magazin 8:30-tól a Visegrádi négyek húsvéti szokásival foglalkozik és ünnepi, tavaszi tematikával várja a hallgatókat 13 órától a Jó ebédhez szól a nóta! is. Április 18-án A Hely 9 órakor kezdődő adásában részleteket tudhatnak meg az esztergomi Bazilika felújításáról, amely már három éve tart. Az Országjáró pedig Mezőkövesd és Tard településekre látogat el és mutatja be a matyó szokásokat.

