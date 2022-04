Hamarosan újra lehet hőlégballonozni a Városligetben

Régi-új attrakcióval gazdagodik a Városliget. Hamarosan újra lehet hőlégballonozni – ez már a 20. század elején is népszerű szolgáltatása volt a Ligetnek. A hőlégballon jó időben, szélcsendben akár 150 méter magasra is felmehet. Fantasztikus panoráma a jutalma annak, aki ki meri próbálni – tudhattuk meg az M1 Híradójából.

Hőlégballon a Városligetben

A Városliget Budapest egyik leglátogatottabb parkja. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően világszínvonalú fejlesztésen megy keresztül. Így nem csoda, hogy sokan töltik itt a szabadidejüket. Kedden is rengetegen voltak például a főváros legnagyobb játszóterén.

Ez a hely azért is különleges, mert a legkisebbek itt a Szinyei Merse Pál festménye ihlette, ballon alakú mászókát is birtokukba vehetik. Hamarosan azonban már nem a csak gyerekek ülhetnek be légballonba, a Városligetbe ugyanis 120 év után ismét visszatér a hőlégballonozás.

A Mimóza dombként ismert parkrészen már most nagy a sürgés-forgás. A telepítés elkezdődött. A piros és fehér színű ballont elkezdték feltölteni hélium gázzal.

A tervek szerint május elsejétől menetrendszerűen emelkedik majd a levegőbe. Fedélzetén akár 30 ember is utazhat, a magasból pedig lenyűgöző kilátás nyílik majd az egész fővárosra.

„150 méterre föl lehet majd menni és 150 méter magasból egy fajta kilátóból lehet megcsodálni, hogy hogyan is néz ki a megújult városliget, hogyan növekszik a zöldfelület és hogyan is néz ki csodálatos fővárosunk, hiszen ebből a tengelyből nagyjából az Andrássy úton a Lánchídon át egészen a Budai várig végig fogunk látni” – mondta Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A városligeti Ballon kilátó egy szabadtéri liftként működik majd, tehát nem hagyja el a le és felszállóhelyét. Mintegy 5 perc alatt éri el a 150 méteres maximális magasságát, ugyanennyi időt tölt el a levegőben, és szintén ennyi idő alatt tér vissza a földre.

Életkori megkötés nincs. Tehát kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatják a repülés élményét.

Hasonló hőlégballon több helyen is van a világban, de a térségben egyedülállónak számít. A projekt vezetői így abban bíznak, hogy a város egyik új szimbóluma lesz.