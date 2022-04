Sérülései miatt óvatosabb lett Oszvald Marika

Kerek évfordulót ünnepelt kedden a Család-barát vendégeként Oszvald Marika. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészművész betöltötte a 70-et, és megígérte, ezentúl jobban vigyáz majd magára, nem hirtelenkedik annyit sem otthon, sem a színpadon.

A mindig vidám operettcsillagot, a 70. születésnapját ünneplő Oszvald Marikát köszöntötték a Család-barátban. Az örökifjú művésznő a Duna műsorában bevallotta, továbbra is a munkával töltött napokon érzi magát a legjobban, de mivel egyre sérülékenyebb, igyekszik visszafogni a híres temperamentumát. Habár már nem cigánykerekezik annyit a színpadon, a legutóbb ismét lesérült, ami miatt egy fellépését is le kellett mondania.

„Hetven év, az hetven év, cukahara-ugrás már nem lesz. Nem rég Erdélyben lett volna egy turnénk, amire sajnos nem tudtam elmenni. Egy rossz mozdulat miatt izomrost szakadásom lett, de már majdnem rendbe is jött. Kaptam egy meghívást Szentpétervárra is, éppen aznap, amikor kitört a háború, így oda sem tudtam elmenni. Nyáron azonban tele a naptár, sok fellépésem lesz, de engem ez éltet, soha nem akartam más pályán lenni” – fogalmazott a Család-barát vendégeként Oszvald Marika, aki pályája legemlékezetesebb állomásait is felidézte a legutóbbi adásban.

