Gémesi és Pálinkás is kifarolt a pártalapításból

Jobboldali pártot akar alapítani Márki-Zay Péter, de a korábban általa nevesített szövetségesek jelezték, hogy inkább nem kívánnak vele tartani.

A jelek szerint nem tolakodnak a baloldali politikusok a Márki-Zay Péter által beharangozott új, jobboldali pártba. Mint azt a hirado.hu is megírta, a hódmezővásárhelyi polgármester már tavaly novemberben megemlítette, a választási kampányban pedig többször is beszélt arról, hogy olyan új formációt kíván létrehozni, amely majd az Európai Néppárt tagja lehetne. Azt is mondta: az új párt a Pálinkás József vezette Új Világ Néppárt és a Gémesi György által alapított Új Kezdet összeolvadásával jönne létre, de polgármestereket, korábbi minisztereket, nagyköveteket és értelmiségieket is tagjai közé hív.

Az atv.hu megkeresésére Pálinkás József tagadta, hogy a párt alapításáról tárgyalt volna Márki-Zay Péterrel.

Hozzátette azonban azt is: „nem hiszi, hogy bármilyen új pártba belépne”.

Gémesi György, az Új Kezdet párt korábbi elnöke is inkább már a polgármesteri teendőire koncentrálna a pártépítés helyett.

Gémesi ugyanis néhány napja a Klubrádióban arról beszélt, hogy Gödöllő városa és az önkormányzati szövetség olyan sok munkát ad számára, hogy már nem marad ereje egy új párt alapítására.

Mint azt a hirado.hu is megírta: Márki-Zay Péter közösségi oldalán jelentette be a pártalapítási szándékát. Az általa vezetett kampányt követően úgy vélekedett: „Éppen most van itt az ideje, hogy egy, a jobboldaliak széles körében is elfogadható párttal erősödjön az ellenzék”. Márki-Zay szerint „a Fidesz a nem tolvaj jobboldaliak számára nyilván vállalhatatlan. Persze a mai Magyarországon a vidéki kistelepülések és a legszegényebbek eléréséhez ennek a pártnak teljesen új szerepet kell találni.”

Hozzátette: „Fontos, hogy létrejöjjön egy jobbközép szavazóknak elfogadható néppárt, amely az Európai Néppárt hazai partnereként két év múlva elindul az EP-választáson, és addig is teljes erővel szervezi az ellenállást, valamint kiáll a politikai okból meghurcolt ellenzékiek mellett”.

Márki Zay Péter szerint: “Nem engedhetjük el azoknak a fiataloknak a kezét, akik az elmúlt hetekben annyi munkát tettek a rendszerváltásba”. Hozzátette: „Mostantól nem ellenzék, hanem ellenállás van”.