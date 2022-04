Bencsiket utolérte a baloldali hisztéria

A korábban Soros György által finanszírozott alapítványnak dolgozó Bencsik Gábor is beállt abba a baloldali sorba, melynek tagjai rendszeresen, alaptalanul vádolják a közmédiát, amikor arról elmélkedett, hogy Márki-Zay Péter csütörtökön az M1 és a hirado.hu közös műsorának vendége lesz.

A Facebookra kirakott posztjában arról beszél Bencsik Gábor, a Magyar Krónika című lap ex-főszerkesztője, hogy csütörtökön Lánczi Tamás 48 perc című műsorában szerepel majd Márki-Zay Péter, pedig szerinte az lett volna a helyes, ha a kampányidőszak alatt kap ilyen meghívást, ugyanis így már tét nélküli a beszélgetés.

Az egykoron Soros György egyik alapítványának dolgozó, jelenleg pedig egy jórészt kulturális megfontolásokból vásárolt hirdetésekből fenntartott, legfeljebb ezres nagyságrendben elérhető havilapnál főmunkatársként dolgozó Bencsik figyelmét bizonyára elkerülte, hogy a közmédia januárban indított elemző műsorába pártpolitikusok – sem kormányzati, sem ellenzéki oldalról – eddig sem kaptak meghívást.

A testvére által főszerkesztett Magyar Demokrata újságírójaként is tevékenykedő Bencsik Gábornak az sem tűnt fel, hogy ugyanezen időszak alatt a műsornak több, az ellenzéki oldalhoz köthető politológus, egykori politikus vagy éppen a szocialisták négy kormányfője alatt is dolgozó Szili Katalin is vendége volt.

Azt sem sikerült észrevennie a kiegyensúlyozottságot hírből sem ismerő és korábban kommunista pártállami háttérrel működő Magyar Újságírók Országos Szövetsége egykori főtitkárának (1989-1997), hogy az M1, a Kossuth Rádió, a hirado.hu és az MTI a kampányt megelőzően és a kampányidőszakban is rendszeresen beszámolt a fontosabb ellenzéki eseményekről és kereste meg számos alkalommal a baloldali politikusokat, hogy kommentálják az eseményeket. A megkeresésekre egyébként az esetek túlnyomó többségében az ellenzéki politikusok egyszerűen nem reagáltak vagy elutasító választ küldtek.

Azt is leírja a diktatúrában tíz éven keresztül az akkor még pártkiadványnak számító Nők Lapjának dolgozó újságíró, hogy „a hírmagyarázók és kommentátorok kizárólag a kormánypártok oldaláról érkeznek” a közmédiába, nem véve tudomást azokról az ellenzéki szakpolitikusokról, akik – több baloldali kollégájukkal ellentétben – az utóbbi években elfogadták a közmédia meghívását és felkérését és elmondták véleményüket az adott témában.

Ahogy az a felsoroltakból is kiolvasható, a Horn Gyula kormánya idejében a Nyugdíjpénztárak Országos Szövetsége elnökének is megválasztott Bencsik Gábor álláspontja újságírói pályafutása alatt a saját érdekeinek megfelelően többször is változott. Arra azért ügyelt, hogy kínos témákban ne nagyon foglaljon állást, vélhetően ezért se nagyon lehetett a hangját hallani, amikor 2019-ben ellenzéki képviselők megtámadták az MTVA épületét, vagy amikor az egykori munkaadójához – Soros Györgyhöz – ezer szállal köthető EBESZ előre megírt ítélettel, az érintettek megkérdezése nélkül próbálta befeketíteni a közmédiát.

Legalábbis érdekes, hogy pont most jutott eszébe megszólalni, amikor hamarosan várható az EBESZ újabb, vélhetően előre legyártott propagandaanyagának közzététele.